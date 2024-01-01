Fullstack NodeJs Developer

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Сейчас мы ищем NodeJs Fullstack программиста в команду разработки.

Как мы работаем:

Пишем добротный код на Typescript

Используем NestJs и Angular 12+

Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API

Покрываем код тестами

Применяем Code Review и работаем по Git Flow

Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab

В разработке активно используем Docker и Kubernetes

Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта

Задачи для вас:

Участие в развитии существующих продуктов

Разработка новых продуктов

Взаимодействие с сервисной инфраструктурой

Разработка сервисов и API

Построение и улучшение архитектуры системы

Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач

Мы ждем от вас:

Знание и опыт в nodejs/typescript

Уверенные знания NestJs или схожих фреймворков

Опыт работы с Angular или других spa фреймворков

Опыт использования MySQL / PostgreSQL / Redis / RabbitMQ

Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP)

Чистый код, уважение к TDD

Опыт enterprise/продуктовой разработки

Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других

Умение читать старый чужой код

Дополнительным преимуществом будет умение разбираться в код на php и python

У нас вы сможете получить знания и навыки:

использования и разработки сложной архитектуры корпоративных приложений;

совместного эффективного поиска оптимального решения;

построения процессов разработки;

применения Docker и Kubernetes;

автоматизации GitLab CI/CD;

fullstack-разработки на PHP, Go, Python, Javascript

а также удовольствие от работы в сильной самостоятельной команде.

Также мы предлагаем: