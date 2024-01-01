Fullstack NodeJs Developer

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Сейчас мы ищем NodeJs Fullstack программиста в команду разработки.

Как мы работаем:

  • Пишем добротный код на Typescript

  • Используем NestJs и Angular 12+

  • Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API

  • Покрываем код тестами

  • Применяем Code Review и работаем по Git Flow

  • Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab

  • В разработке активно используем Docker и Kubernetes

  • Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта

Задачи для вас:

  • Участие в развитии существующих продуктов

  • Разработка новых продуктов

  • Взаимодействие с сервисной инфраструктурой

  • Разработка сервисов и API

  • Построение и улучшение архитектуры системы

  • Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач

Мы ждем от вас:

  • Знание и опыт в nodejs/typescript

  • Уверенные знания NestJs или схожих фреймворков

  • Опыт работы с Angular или других spa фреймворков

  • Опыт использования MySQL / PostgreSQL / Redis / RabbitMQ

  • Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP)

  • Чистый код, уважение к TDD

  • Опыт enterprise/продуктовой разработки

  • Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других

  • Умение читать старый чужой код

  • Дополнительным преимуществом будет умение разбираться в код на php и python

У нас вы сможете получить знания и навыки:

  • использования и разработки сложной архитектуры корпоративных приложений;

  • совместного эффективного поиска оптимального решения;

  • построения процессов разработки;

  • применения Docker и Kubernetes;

  • автоматизации GitLab CI/CD;

  • fullstack-разработки на PHP, Go, Python, Javascript

  • а также удовольствие от работы в сильной самостоятельной команде.

Также мы предлагаем:

  • Гибкое начало рабочего дня;

  • Официальное трудоустройство и белую заработную плату.

  • Мы всячески приветствуем Здоровый образ жизни и предоставим Вам: оплачиваемые обеды; компенсацию Ваших спортивных занятий; ДМС; уютную кухню с вкусными сортами чая и ароматным кофе, молоком и фруктами; комнату отдыха с настольным теннисом и турником.

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb