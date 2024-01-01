Fullstack NodeJs Developer
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.
Сейчас мы ищем NodeJs Fullstack программиста в команду разработки.
Как мы работаем:
-
Пишем добротный код на Typescript
-
Используем NestJs и Angular 12+
-
Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API
-
Покрываем код тестами
-
Применяем Code Review и работаем по Git Flow
-
Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab
-
В разработке активно используем Docker и Kubernetes
-
Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта
Задачи для вас:
-
Участие в развитии существующих продуктов
-
Разработка новых продуктов
-
Взаимодействие с сервисной инфраструктурой
-
Разработка сервисов и API
- Построение и улучшение архитектуры системы
-
Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач
Мы ждем от вас:
-
Знание и опыт в nodejs/typescript
-
Уверенные знания NestJs или схожих фреймворков
-
Опыт работы с Angular или других spa фреймворков
-
Опыт использования MySQL / PostgreSQL / Redis / RabbitMQ
-
Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP)
-
Чистый код, уважение к TDD
-
Опыт enterprise/продуктовой разработки
-
Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других
-
Умение читать старый чужой код
-
Дополнительным преимуществом будет умение разбираться в код на php и python
У нас вы сможете получить знания и навыки:
-
использования и разработки сложной архитектуры корпоративных приложений;
-
совместного эффективного поиска оптимального решения;
-
построения процессов разработки;
-
применения Docker и Kubernetes;
-
автоматизации GitLab CI/CD;
-
fullstack-разработки на PHP, Go, Python, Javascript
-
а также удовольствие от работы в сильной самостоятельной команде.
Также мы предлагаем:
-
Гибкое начало рабочего дня;
-
Официальное трудоустройство и белую заработную плату.
-
Мы всячески приветствуем Здоровый образ жизни и предоставим Вам: оплачиваемые обеды; компенсацию Ваших спортивных занятий; ДМС; уютную кухню с вкусными сортами чая и ароматным кофе, молоком и фруктами; комнату отдыха с настольным теннисом и турником.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.