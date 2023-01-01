Сетевой инженер / Network Engineer

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Чем предстоит заниматься:

Администрирование активного сетевого оборудования (L2/L3);

Участие в поддержке и развитии систем мониторинга и оповещения;

Участие в автоматизации сетевых задач;

Участие в развитии сети (проведение работ по повышению отказоустойчивости, производительности);

Поддержка документации и систем учета сетевой инфраструктуры в актуальном состоянии;

Готовность к реагированию в случае возникновения аварийных ситуаций (удалённое телефонное дежурство).

Что мы ожидаем от вас?

Практический опыт работы с:

Коммутаторами и маршрутизаторами минимум одного из вендоров: Juniper, Cisco - от 2х лет;

Серверами на базе ОС Linux - от 1 года;

Системами мониторинга сети;

Организацией физической коммутации сети;

Инструментами анализа и фильтрации трафика (tcpdump, ACL);

Написанием скриптов (bash, python).

Хорошее понимание:

Модели OSI, стека протоколов TCP/IP;

Протоколов динамической маршрутизации (ospf, bgp );

Протоколов VLAN/QINQ, arp;

Протоколов IPv4, IPv6, TCP, UDP.

Будет плюсом:

Опыт работы с системами контроля версий (git);

Опыт защиты от DDoS атак;

Опыт работы с bgp-сервисами и инструментами (rpki-validation, RIPEStat).

Что мы предлагаем: