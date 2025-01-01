Инженер по автоматизации сети (NetOps)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud — провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы разрабатываем полноценную IaaS/PaaS-платформу, включающую сервисы Management Kubernetes, DBaaS, объектное хранилище S3, Load Balancing as a Service (LBaaS) и виртуальные приватные сети.

Прямо сейчас мы ищем в команду Инженера по автоматизации сети (NetOps) :)

Чем предстоит заниматься:

  • Участвовать в развитии и поддержке распределённой сетевой инфраструктуры компании (тысячи физических серверов, дата-центры в нескольких регионах).
  • Разрабатывать и поддерживать компоненты сетевой автоматизации (инвентаризация, деплой, аудит сетевого оборудования).
  • Управлять источниками данных о сетевой инфраструктуре (CMDB, API-интерфейсы).
  • Поддерживать техническую и архитектурную документацию.

Наши планы:

  • Завершить автоматизацию доступа до уровня сервисов на отдельных серверах (уже автоматизирована настройка коммутаторов, предстоит захватить сервисный уровень).
  • Реализовать полный IAC-контур для всех ключевых сетевых сервисов — от прописывания серверов в базе до генерации и применения конфигов оборудования.
  • Перейти к концепции bare-metal as a service: у нас тысячи физических серверов под разные задачи и клиентов, цель — быстро, прозрачно и автоматически выделять их «под ключ».

Наши ожидания:

  • Базовое понимание сетей (коммутация, статическая маршрутизация, общее представление о динамических протоколах).
  • Опыт работы с Ansible, шаблонами Jinja2 для автоматизации инфраструктуры.
  • Навыки написания автоматизационных скриптов на Python.
  • Навыки работы с системами контроля версий (git, GitLab).
  • Аккуратность в ведении документации.

Будет плюсом:

  • Знакомство с сетевыми Python-библиотеками: paramiko, netmiko, napalm, nornir.
  • Опыт работы с сетями в крупных дата-центрах.
  • Практический опыт работы с Juniper Junos

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС и психолог;

  • Компенсация спорта;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой коммуникации укажи @ Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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