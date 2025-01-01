Инженер по автоматизации сети (NetOps)
Timeweb Cloud — провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы разрабатываем полноценную IaaS/PaaS-платформу, включающую сервисы Management Kubernetes, DBaaS, объектное хранилище S3, Load Balancing as a Service (LBaaS) и виртуальные приватные сети.
Прямо сейчас мы ищем в команду Инженера по автоматизации сети (NetOps) :)
Чем предстоит заниматься:
- Участвовать в развитии и поддержке распределённой сетевой инфраструктуры компании (тысячи физических серверов, дата-центры в нескольких регионах).
- Разрабатывать и поддерживать компоненты сетевой автоматизации (инвентаризация, деплой, аудит сетевого оборудования).
- Управлять источниками данных о сетевой инфраструктуре (CMDB, API-интерфейсы).
- Поддерживать техническую и архитектурную документацию.
Наши планы:
- Завершить автоматизацию доступа до уровня сервисов на отдельных серверах (уже автоматизирована настройка коммутаторов, предстоит захватить сервисный уровень).
- Реализовать полный IAC-контур для всех ключевых сетевых сервисов — от прописывания серверов в базе до генерации и применения конфигов оборудования.
- Перейти к концепции bare-metal as a service: у нас тысячи физических серверов под разные задачи и клиентов, цель — быстро, прозрачно и автоматически выделять их «под ключ».
Наши ожидания:
- Базовое понимание сетей (коммутация, статическая маршрутизация, общее представление о динамических протоколах).
- Опыт работы с Ansible, шаблонами Jinja2 для автоматизации инфраструктуры.
- Навыки написания автоматизационных скриптов на Python.
- Навыки работы с системами контроля версий (git, GitLab).
- Аккуратность в ведении документации.
Будет плюсом:
- Знакомство с сетевыми Python-библиотеками: paramiko, netmiko, napalm, nornir.
- Опыт работы с сетями в крупных дата-центрах.
- Практический опыт работы с Juniper Junos
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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ДМС и психолог;
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Компенсация спорта;
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Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой коммуникации укажи @ Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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