Middle JavaScript FullStack Developer

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 130 000 рублей

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Расширяем команду, будем рады найти того самого коллегу, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на React и Node.JS (или хочешь начать на них писать) — тебе к нам!

На этой вакансии предполагается офисная работа, либо гибрид (несколько дней дома, остальные в офисе). Команда разработки находится в Питере и часто проводятся очные встречи (так команде удобнее).

Какие задачи?

  • Участие в развитии существующих продуктов и разработке новых;
  • Взаимодействие с сервисной инфраструктурой;
  • Разработка сервисов и API;
  • Построение и улучшение архитектуры системы;
  • Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач;

Что с тебя:

  • Уверенное знание JavaScript;
  • Знание Typescript будет плюсом (мы используем во всех проектах);
  • Знание Node.js (мы используем Nest.js);
  • Умение работать с ORM (мы используем typeorm);
  • Умение работать с реляционными БД (у нас mysql), очередями (у нас rabbitMQ);
  • Умение работы с Docker на уровне написания Dockerfile и docker-compose.yml;
  • Понимание принципов построения API;
  • Знание React или Vue;
  • Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.

Что вас ждёт с нами:

  • Работа в надежной, стабильной и комфортной компании - на рынке мы с 2006 года;

  • Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;

  • Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;

  • Гибридный формат работы: команда всегда в офисе - тебе нужно будет выбрать 2 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк - 10 минут от м. Московские ворота;

В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха , где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис;

  • Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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