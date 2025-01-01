Контент-маркетолог

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
140 000 до 170 000 ₽ на руки

Привет!
Давай знакомиться:)

Craftum — конструктор сайтов, который бросил вызов текущему рынку сайтостроения.

Мы считаем, что эффективные и продающие сайты может создавать каждый, для этого не нужно быть дизайнером или разработчиком. Наша цель — дать людям инструмент, который позволит им легко создавать конверсионные и лидогенерящие сайты:)

Мы находимся в поисках креативного Контент-маркетолога, будем рады работать вместе с тобой!

Чем предстоит заниматься

  • Курировать процессы создания рекламных материалов, баннеров, видео, статей, анонсов, лендингов, CRM-коммуникаций;

  • Генерировать креативные идеи для создания контента;

  • Прорабатывать и тестировать маркетинговые и дизайнерские гипотезы;

  • Заниматься развитием соц. сетей продукта;

  • Заниматься поиском актуальных и трендовых тем для наполнения собственного новостного сайта;

  • Искать контрагентов для контентных задач (фрилансеры, агентства);

  • Анализировать рынок конкурентов;

  • Участвовать в создании контентных воронок маркетинга.

 

Ты нам подходишь, если у тебя есть:

  • Опыт работы на аналогичной позиции от 3х лет (Marketing/SMM);

  • Опыт работать в команде, но у тебя развитый уровень самостоятельности и проактивности;

  • Навыки работы с такими инструментами как Figma/Adobe/Canva, Google Sheets, Яндекс Метрика, Notion/Trello/Weeek, Miro;

  • Знание основ диджитал маркетинга и специфики каждого направления с точки зрения контента;

  • Навыки работы с аналитикой данных;

  • Навыки создания креативов, написания текстов, работы с рекламными лендингами, интеграциями;

  • Понимание как создавать “вкусный” и красивый контент;

  • Умение составлять контент план и стратегию исходя из целей компании;

  • Умение работать с вовлечением - коммуникация с аудиторией, запуск акций и конкурсов, реализация вовлекающих рубрик и механик;

  • Навыки вести много процессов одновременно и контролировать разных подрядчиков;

Будет преимуществом:

  • Понимание основ верстки сайтов (HTML, CSS) и SEO;

 

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Если вдруг ты живешь в Питере, то в нашем офисе есть:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Флоу поиска по данной вакансии:

  • Короткий скрининг (в формате телефонного интервью) с HR;

  • Технический этап - собеседование с руководителем;

  • Тестовое задание;

  • Финальное интервью;

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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