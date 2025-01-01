Контент-маркетолог

Привет!

Давай знакомиться:)

Craftum — конструктор сайтов, который бросил вызов текущему рынку сайтостроения.

Мы считаем, что эффективные и продающие сайты может создавать каждый, для этого не нужно быть дизайнером или разработчиком. Наша цель — дать людям инструмент, который позволит им легко создавать конверсионные и лидогенерящие сайты:)

Мы находимся в поисках креативного Контент-маркетолога, будем рады работать вместе с тобой!

Чем предстоит заниматься

Курировать процессы создания рекламных материалов, баннеров, видео, статей, анонсов, лендингов, CRM-коммуникаций;

Генерировать креативные идеи для создания контента;

Прорабатывать и тестировать маркетинговые и дизайнерские гипотезы;

Заниматься развитием соц. сетей продукта;

Заниматься поиском актуальных и трендовых тем для наполнения собственного новостного сайта;

Искать контрагентов для контентных задач (фрилансеры, агентства);

Анализировать рынок конкурентов;

Участвовать в создании контентных воронок маркетинга.

Ты нам подходишь, если у тебя есть:

Опыт работы на аналогичной позиции от 3х лет (Marketing/SMM);

Опыт работать в команде, но у тебя развитый уровень самостоятельности и проактивности;

Навыки работы с такими инструментами как Figma/Adobe/Canva, Google Sheets, Яндекс Метрика, Notion/Trello/Weeek, Miro;

Знание основ диджитал маркетинга и специфики каждого направления с точки зрения контента;

Навыки работы с аналитикой данных;

Навыки создания креативов, написания текстов, работы с рекламными лендингами, интеграциями;

Понимание как создавать “вкусный” и красивый контент;

Умение составлять контент план и стратегию исходя из целей компании;

Умение работать с вовлечением - коммуникация с аудиторией, запуск акций и конкурсов, реализация вовлекающих рубрик и механик;

Навыки вести много процессов одновременно и контролировать разных подрядчиков;

Будет преимуществом:

Понимание основ верстки сайтов (HTML, CSS) и SEO;

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Если вдруг ты живешь в Питере, то в нашем офисе есть:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

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