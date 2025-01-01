Контент-маркетолог
Привет!
Давай знакомиться:)
Craftum — конструктор сайтов, который бросил вызов текущему рынку сайтостроения.
Мы считаем, что эффективные и продающие сайты может создавать каждый, для этого не нужно быть дизайнером или разработчиком. Наша цель — дать людям инструмент, который позволит им легко создавать конверсионные и лидогенерящие сайты:)
Мы находимся в поисках креативного Контент-маркетолога, будем рады работать вместе с тобой!
Чем предстоит заниматься
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Курировать процессы создания рекламных материалов, баннеров, видео, статей, анонсов, лендингов, CRM-коммуникаций;
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Генерировать креативные идеи для создания контента;
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Прорабатывать и тестировать маркетинговые и дизайнерские гипотезы;
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Заниматься развитием соц. сетей продукта;
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Заниматься поиском актуальных и трендовых тем для наполнения собственного новостного сайта;
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Искать контрагентов для контентных задач (фрилансеры, агентства);
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Анализировать рынок конкурентов;
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Участвовать в создании контентных воронок маркетинга.
Ты нам подходишь, если у тебя есть:
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Опыт работы на аналогичной позиции от 3х лет (Marketing/SMM);
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Опыт работать в команде, но у тебя развитый уровень самостоятельности и проактивности;
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Навыки работы с такими инструментами как Figma/Adobe/Canva, Google Sheets, Яндекс Метрика, Notion/Trello/Weeek, Miro;
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Знание основ диджитал маркетинга и специфики каждого направления с точки зрения контента;
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Навыки работы с аналитикой данных;
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Навыки создания креативов, написания текстов, работы с рекламными лендингами, интеграциями;
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Понимание как создавать “вкусный” и красивый контент;
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Умение составлять контент план и стратегию исходя из целей компании;
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Умение работать с вовлечением - коммуникация с аудиторией, запуск акций и конкурсов, реализация вовлекающих рубрик и механик;
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Навыки вести много процессов одновременно и контролировать разных подрядчиков;
Будет преимуществом:
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Понимание основ верстки сайтов (HTML, CSS) и SEO;
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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ДМС;
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Компенсация спорта;
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Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Если вдруг ты живешь в Питере, то в нашем офисе есть:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Флоу поиска по данной вакансии:
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Короткий скрининг (в формате телефонного интервью) с HR;
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Технический этап - собеседование с руководителем;
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Тестовое задание;
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Финальное интервью;
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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