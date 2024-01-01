Manual QA Engineer (Middle)

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты - уверенный амбициозный тестировщик, - тебе к нам!

На этой вакансии предполагается офисная работа, либо гибрид (несколько дней дома, остальные в офисе). Команда разработки находится в Питере и часто проводятся очные встречи (так команде удобнее).

Какие задачи:

Тестирование сервисов на безопасность и поиск уязвимостей системы (релевантный опыт будет плюсом);

Функциональное тестирование;

Тестирование API;

Разработка тест-кейсов для автоматизированного тестирования;

Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;

Коммуникация с командой разработки.

Что с тебя :

Коммерческий опыт в тестировании (frontend и backend) от 2-х лет;

Опыт создания и ведения тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы, баг-репорты);

Продвинутый опыт работы с Postman, Devtools, Swagger;

Глубокое понимание RESTful API;

Знание структуры и работы с JSON;

Понимание архитектуры клиент-серверов, принципов работы микросервисов, пайплайна разработки и тестирования ПО;

Готовность к работе без документированных требований.

Будет преимуществом:

Опыт в тестировании безопасности (поиск веб-уязвимостей сервисов типа XSS, SQL-инъекций, IDOR, Race Condition);

Опыт в нагрузочном тестировании.

Что с нас: