Manual QA Engineer (Middle)
Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты - уверенный амбициозный тестировщик, - тебе к нам!
На этой вакансии предполагается офисная работа, либо гибрид (несколько дней дома, остальные в офисе). Команда разработки находится в Питере и часто проводятся очные встречи (так команде удобнее).
Какие задачи:
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Тестирование сервисов на безопасность и поиск уязвимостей системы (релевантный опыт будет плюсом);
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Функциональное тестирование;
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Тестирование API;
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Разработка тест-кейсов для автоматизированного тестирования;
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Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;
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Коммуникация с командой разработки.
Что с тебя :
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Коммерческий опыт в тестировании (frontend и backend) от 2-х лет;
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Опыт создания и ведения тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы, баг-репорты);
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Продвинутый опыт работы с Postman, Devtools, Swagger;
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Глубокое понимание RESTful API;
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Знание структуры и работы с JSON;
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Понимание архитектуры клиент-серверов, принципов работы микросервисов, пайплайна разработки и тестирования ПО;
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Готовность к работе без документированных требований.
Будет преимуществом:
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Опыт в тестировании безопасности (поиск веб-уязвимостей сервисов типа XSS, SQL-инъекций, IDOR, Race Condition);
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Опыт в нагрузочном тестировании.
Что с нас:
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Классная команда, прозрачные процессы, лояльное руководство.
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Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
- Гибкое начало рабочего дня;
- Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
- Плюшки в виде питания, спорта и ДМС, конечно же, есть :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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