Manual QA Engineer (Middle)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 100 000 рублей

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты - уверенный амбициозный тестировщик, - тебе к нам!

На этой вакансии предполагается офисная работа, либо гибрид (несколько дней дома, остальные в офисе). Команда разработки находится в Питере и часто проводятся очные встречи (так команде удобнее).

Какие задачи:

  • Тестирование сервисов на безопасность и поиск уязвимостей системы (релевантный опыт будет плюсом);

  • Функциональное тестирование;

  • Тестирование API;

  • Разработка тест-кейсов для автоматизированного тестирования;

  • Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;

  • Коммуникация с командой разработки.

Что с тебя :

  • Коммерческий опыт в тестировании (frontend и backend) от 2-х лет;

  • Опыт создания и ведения тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы, баг-репорты);

  • Продвинутый опыт работы с Postman, Devtools, Swagger;

  • Глубокое понимание RESTful API;

  • Знание структуры и работы с JSON;

  • Понимание архитектуры клиент-серверов, принципов работы микросервисов, пайплайна разработки и тестирования ПО;

  • Готовность к работе без документированных требований.

Будет преимуществом:

  • Опыт в тестировании безопасности (поиск веб-уязвимостей сервисов типа XSS, SQL-инъекций, IDOR, Race Condition);

  • Опыт в нагрузочном тестировании.

Что с нас:

  • Классная команда, прозрачные процессы, лояльное руководство.

  • Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;

  • Гибкое начало рабочего дня;
  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
  • Плюшки в виде питания, спорта и ДМС, конечно же, есть :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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