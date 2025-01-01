Менеджер по работе с партнерами

Санкт-Петербург/Москва ·
Полная занятость ·

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Наша команда растет, поэтому мы ищем менеджера по работе с партнерами.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • Подвижны в зарплатной вилке – рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;

  • Заряженная команда из сильных специалистов;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;

  • По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)

Задачи:

  • Анализировать текущую ситуацию по выполнению финансовых планов от партнеров;

  • Определять портреты потенциальных партнеров и способы их привлечения;

  • Выстраивать продажи через реферальных партнеров;

  • Разрабатывать и внедрять идеи по продвижению реферальной программы: находить точки роста, тестировать гипотезы;

  • Совершать поездки в офисы партнеров;

  • Участвовать в проведении ежегодных партнёрских семинаров;

  • Обучать коллег партнерской сети специфике развития продаж.

Ждём от вас:

  • Опыт работы по развитию партнёрских программ в сфере Cloud;

  • Знание инструментов для повышения заинтересованности партнеров;

  • Опыт холодных/успешных продаж услуг в b2b-сегменте.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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