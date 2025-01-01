Менеджер по работе с партнерами
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Наша команда растет, поэтому мы ищем менеджера по работе с партнерами.
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
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Подвижны в зарплатной вилке – рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;
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Заряженная команда из сильных специалистов;
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ДМС;
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Компенсация спорта;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;
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По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)
Задачи:
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Анализировать текущую ситуацию по выполнению финансовых планов от партнеров;
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Определять портреты потенциальных партнеров и способы их привлечения;
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Выстраивать продажи через реферальных партнеров;
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Разрабатывать и внедрять идеи по продвижению реферальной программы: находить точки роста, тестировать гипотезы;
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Совершать поездки в офисы партнеров;
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Участвовать в проведении ежегодных партнёрских семинаров;
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Обучать коллег партнерской сети специфике развития продаж.
Ждём от вас:
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Опыт работы по развитию партнёрских программ в сфере Cloud;
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Знание инструментов для повышения заинтересованности партнеров;
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Опыт холодных/успешных продаж услуг в b2b-сегменте.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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