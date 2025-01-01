Менеджер по работе с партнерами

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Наша команда растет, поэтому мы ищем менеджера по работе с партнерами.

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

Подвижны в зарплатной вилке – рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;

Заряженная команда из сильных специалистов;

ДМС;

Компенсация спорта;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;

По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)

Задачи:

Анализировать текущую ситуацию по выполнению финансовых планов от партнеров;

Определять портреты потенциальных партнеров и способы их привлечения;

Выстраивать продажи через реферальных партнеров;

Разрабатывать и внедрять идеи по продвижению реферальной программы: находить точки роста, тестировать гипотезы;

Совершать поездки в офисы партнеров;

Участвовать в проведении ежегодных партнёрских семинаров;

Обучать коллег партнерской сети специфике развития продаж.

Ждём от вас: