Lead Marketing Manager / Ведущий продуктовый маркетолог
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :)
И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.
Что делать?
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Провести аудит текущего маркетинга и по результатам внедрить нужные изменения;
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Формулировать гипотезы по росту метрик продукта;
- Реактивировать пользователей, переставших пользоваться продуктом;
- Использовать разные каналы привлечения и масштабировать их в зависимости от их эффективности;
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Работать с брендом продукта;
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Работать с аналитикой продукта.
Командные задачи Виртуального Хостинга:
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Перезапуск Виртуального Хостинга;
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Cоздание новой архитектуры продукта;
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Прокачка SEO и других каналов продвижения;
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Запуск стратегии по привлечению пользователей с других хостингов и увеличение LT текущих.
Что с тебя:
- Аналогичный опыт от 3х лет;
- Наличие успешных кейсов с оптимизацией продаж и поиском точек роста;
- Понимание ключевых маркетинговых метрик (Churn, LTV, CAC и др.) и умение их считать;
- Понимание возможностей инструментов привлечения (SEO, PPC, SMM, Email и др.);
- Самостоятельность;
- Навык контент-мейкинга;
- Опыт построения бренда и создания PR-активностей;
- Понимание принципа работы партнёрских программ обязательно.
Мы стараемся заботиться о жизни наших сотрудников, поэтому:
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Устраиваем с первого дня и соблюдаем ТК РФ, но можем рассмотреть и другие виды трудоустройства :)
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Можно работать с нами в офисе и гибридно после испытательного срока;
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Кормим, поим, лечим и мотивируем на спорт, если жить в Петербурге :)
А также ты сможешь:
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Отвечать за успех продукта и участвовать в его направлении и развитии;
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Работать с руководителями других команд, обмениваться опытом, вместе строить стратегию, реализовывать её и менторить младших коллег;
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Поработать в компании, где царит дух стартапа, есть целое направление по созданию и развитию новых продуктов и которая никогда не стоит на месте.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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