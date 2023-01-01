Lead Marketing Manager / Ведущий продуктовый маркетолог

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :)

И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.

Что делать?

Провести аудит текущего маркетинга и по результатам внедрить нужные изменения;

Формулировать гипотезы по росту метрик продукта;

Реактивировать пользователей, переставших пользоваться продуктом;

Использовать разные каналы привлечения и масштабировать их в зависимости от их эффективности;

Работать с брендом продукта;

Работать с аналитикой продукта.

Командные задачи Виртуального Хостинга:

Перезапуск Виртуального Хостинга;

Cоздание новой архитектуры продукта;

Прокачка SEO и других каналов продвижения;

Запуск стратегии по привлечению пользователей с других хостингов и увеличение LT текущих.

Что с тебя:

Аналогичный опыт от 3х лет;

Наличие успешных кейсов с оптимизацией продаж и поиском точек роста;

Понимание ключевых маркетинговых метрик (Churn, LTV, CAC и др.) и умение их считать;

Понимание возможностей инструментов привлечения (SEO, PPC, SMM, Email и др.);

Самостоятельность;

Навык контент-мейкинга;

Опыт построения бренда и создания PR-активностей;

Понимание принципа работы партнёрских программ обязательно.

Мы стараемся заботиться о жизни наших сотрудников, поэтому:

Устраиваем с первого дня и соблюдаем ТК РФ, но можем рассмотреть и другие виды трудоустройства :)

Можно работать с нами в офисе и гибридно после испытательного срока;

Кормим, поим, лечим и мотивируем на спорт, если жить в Петербурге :)

А также ты сможешь: