Lead Marketing Manager / Ведущий продуктовый маркетолог

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :)
И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.

Что делать?

  • Провести аудит текущего маркетинга и по результатам внедрить нужные изменения;

  • Формулировать гипотезы по росту метрик продукта;

  • Реактивировать пользователей, переставших пользоваться продуктом;
  • Использовать разные каналы привлечения и масштабировать их в зависимости от их эффективности;

  • Работать с брендом продукта;

  • Работать с аналитикой продукта.

Командные задачи Виртуального Хостинга:

  • Перезапуск Виртуального Хостинга;

  • Cоздание новой архитектуры продукта;

  • Прокачка SEO и других каналов продвижения;

  • Запуск стратегии по привлечению пользователей с других хостингов и увеличение LT текущих.

Что с тебя:

  • Аналогичный опыт от 3х лет;
  • Наличие успешных кейсов с оптимизацией продаж и поиском точек роста;
  • Понимание ключевых маркетинговых метрик (Churn, LTV, CAC и др.) и умение их считать;
  • Понимание возможностей инструментов привлечения (SEO, PPC, SMM, Email и др.);
  • Самостоятельность;
  • Навык контент-мейкинга;
  • Опыт построения бренда и создания PR-активностей;
  • Понимание принципа работы партнёрских программ обязательно.

Мы стараемся заботиться о жизни наших сотрудников, поэтому:

  • Устраиваем с первого дня и соблюдаем ТК РФ, но можем рассмотреть и другие виды трудоустройства :)

  • Можно работать с нами в офисе и гибридно после испытательного срока;

  • Кормим, поим, лечим и мотивируем на спорт, если жить в Петербурге :)

А также ты сможешь:

  • Отвечать за успех продукта и участвовать в его направлении и развитии;

  • Работать с руководителями других команд, обмениваться опытом, вместе строить стратегию, реализовывать её и менторить младших коллег;

  • Поработать в компании, где царит дух стартапа, есть целое направление по созданию и развитию новых продуктов и которая никогда не стоит на месте.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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