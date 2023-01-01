Ведущий юрист

Cанкт-Петербург ·
Unknown employment ·
от 100 000 рублей

Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке уже 15 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.

Чем Вы будете заниматься:

  • Подготовкой ответов на запросы контролирующих органов, правообладателей и третьих лиц (работа со специализированной системой обработки обращений);

  • Претензионно-исковой работой, досудебным урегулированием споров;

  • Подготовкой юридических заключений, запросов в государственные органы;

  • Подготовкой локальных нормативных актов;

  • Подготовкой корпоративной документации;

  • Подготовка договоров, а так же согласование договоров, поступающих от контрагентов;

  • Консультированием сотрудников.

Что мы ждем от Вас:

  • Высшее юридическое образование;

  • Наличие опыта работы на аналогичной должности в IT/Telecom сфере от 1 года;

  • Уверенные знания гражданского (в том числе, 4 части ГК РФ) права, административного права, корпоративного права, процессуального права;

  • Уверенный пользователь информационно-правовой системы «КонсультантПлюс»;

  • Умение находить грамотное правовое решение в сложной ситуации;

  • Опыт составления и аналитики договоров;

  • Личные качества: стремление к организованной, структурированной работе; обучаемость, грамотная устная и письменная речь; высокий уровень ответственности и самодисциплины; умение работать с большим количеством информации и рутиной.

Для Вас будет преимуществом:

  • Опыт работы в сфере оказания услуг связи, телекоммуникационных услуг, в том числе базовое понимание принципов работы сети Интернет.

Что вас ждёт с нами:

  • Работа в надежной и стабильной компании, которая на рынке уже более 15 лет;

  • Стабильный выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;

  • График 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;

  • Удобное территориальное расположение офиса в 10 минутах от метро Московские ворота;

  • В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис или аэрохоккей;

  • Плюшки в виде питания, спорта и ДМС, конечно же, есть.

 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
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