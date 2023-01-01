Ведущий юрист
Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке уже 15 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.
Чем Вы будете заниматься:
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Подготовкой ответов на запросы контролирующих органов, правообладателей и третьих лиц (работа со специализированной системой обработки обращений);
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Претензионно-исковой работой, досудебным урегулированием споров;
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Подготовкой юридических заключений, запросов в государственные органы;
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Подготовкой локальных нормативных актов;
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Подготовкой корпоративной документации;
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Подготовка договоров, а так же согласование договоров, поступающих от контрагентов;
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Консультированием сотрудников.
Что мы ждем от Вас:
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Высшее юридическое образование;
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Наличие опыта работы на аналогичной должности в IT/Telecom сфере от 1 года;
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Уверенные знания гражданского (в том числе, 4 части ГК РФ) права, административного права, корпоративного права, процессуального права;
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Уверенный пользователь информационно-правовой системы «КонсультантПлюс»;
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Умение находить грамотное правовое решение в сложной ситуации;
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Опыт составления и аналитики договоров;
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Личные качества: стремление к организованной, структурированной работе; обучаемость, грамотная устная и письменная речь; высокий уровень ответственности и самодисциплины; умение работать с большим количеством информации и рутиной.
Для Вас будет преимуществом:
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Опыт работы в сфере оказания услуг связи, телекоммуникационных услуг, в том числе базовое понимание принципов работы сети Интернет.
Что вас ждёт с нами:
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Работа в надежной и стабильной компании, которая на рынке уже более 15 лет;
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Стабильный выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;
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График 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;
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Удобное территориальное расположение офиса в 10 минутах от метро Московские ворота;
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В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис или аэрохоккей;
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Плюшки в виде питания, спорта и ДМС, конечно же, есть.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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