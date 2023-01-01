Ведущий юрист

Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке уже 15 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.

Чем Вы будете заниматься:

Подготовкой ответов на запросы контролирующих органов, правообладателей и третьих лиц (работа со специализированной системой обработки обращений);

Претензионно-исковой работой, досудебным урегулированием споров;

Подготовкой юридических заключений, запросов в государственные органы;

Подготовкой локальных нормативных актов;

Подготовкой корпоративной документации;

Подготовка договоров, а так же согласование договоров, поступающих от контрагентов;

Консультированием сотрудников.

Что мы ждем от Вас:

Высшее юридическое образование;

Наличие опыта работы на аналогичной должности в IT/Telecom сфере от 1 года;

Уверенные знания гражданского (в том числе, 4 части ГК РФ) права, административного права, корпоративного права, процессуального права;

Уверенный пользователь информационно-правовой системы «КонсультантПлюс»;

Умение находить грамотное правовое решение в сложной ситуации;

Опыт составления и аналитики договоров;

Личные качества: стремление к организованной, структурированной работе; обучаемость, грамотная устная и письменная речь; высокий уровень ответственности и самодисциплины; умение работать с большим количеством информации и рутиной.

Для Вас будет преимуществом:

Опыт работы в сфере оказания услуг связи, телекоммуникационных услуг, в том числе базовое понимание принципов работы сети Интернет.

Что вас ждёт с нами: