Junior/Middle SEO-специалист

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы ищем SEO-специалиста в нашу команду международного направленияпродукта :) Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

Амбициозный и интересный продукт;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

Заряженная команда из сильных специалистов;

ДМС;

Компенсация спорта;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор;

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

Продвижением сайта в Google на зарубежные рынки;

Составлением ТЗ для копирайтеров и разработчиков;

Работой с семантическим ядром (анализ, подбор, кластеризация);

Работой с контентом (проверка текстов на SEO-факторы);

Работой с чек-листами и SEO-инструментами;

Работой с ссылочной массой и аутрич;

Анализом конкурентов и проекта по параметрам;

Выполнением задач по улучшению видимости сайта и его трафика.

Что мы ждем от вас:

Опыт в SEO от 1 года (предпочтительно in-house);

Возможность предоставить портфолио;

Знания основных SEO-инструментов и умение их применять;

Умение работать с Google Analytics и Google Search Console;

Знание английского языка не ниже Intermediate (B1), поскольку работа происходит с англоязычным сайтом.

Вашим преимуществом будет:

Знание других иностранных языков помимо английского;

Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном.