Junior/Middle SEO-специалист

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 100 000 руб.

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы ищем SEO-специалиста в нашу команду международного направленияпродукта :) Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и интересный продукт;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • Заряженная команда из сильных специалистов;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор;

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

  • Продвижением сайта в Google на зарубежные рынки;

  • Составлением ТЗ для копирайтеров и разработчиков;

  • Работой с семантическим ядром (анализ, подбор, кластеризация);

  • Работой с контентом (проверка текстов на SEO-факторы);

  • Работой с чек-листами и SEO-инструментами;

  • Работой с ссылочной массой и аутрич;

  • Анализом конкурентов и проекта по параметрам;

  • Выполнением задач по улучшению видимости сайта и его трафика.

Что мы ждем от вас:

  • Опыт в SEO от 1 года (предпочтительно in-house);

  • Возможность предоставить портфолио;

  • Знания основных SEO-инструментов и умение их применять;

  • Умение работать с Google Analytics и Google Search Console;

  • Знание английского языка не ниже Intermediate (B1), поскольку работа происходит с англоязычным сайтом.

Вашим преимуществом будет:

  • Знание других иностранных языков помимо английского;

Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb