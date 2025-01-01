Junior/Middle SEO-специалист
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Сейчас мы ищем SEO-специалиста в нашу команду международного направленияпродукта :) Присоединяйтесь!
Что мы предлагаем:
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Амбициозный и интересный продукт;
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
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Заряженная команда из сильных специалистов;
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ДМС;
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Компенсация спорта;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор;
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Чем предстоит заниматься:
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Продвижением сайта в Google на зарубежные рынки;
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Составлением ТЗ для копирайтеров и разработчиков;
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Работой с семантическим ядром (анализ, подбор, кластеризация);
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Работой с контентом (проверка текстов на SEO-факторы);
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Работой с чек-листами и SEO-инструментами;
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Работой с ссылочной массой и аутрич;
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Анализом конкурентов и проекта по параметрам;
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Выполнением задач по улучшению видимости сайта и его трафика.
Что мы ждем от вас:
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Опыт в SEO от 1 года (предпочтительно in-house);
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Возможность предоставить портфолио;
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Знания основных SEO-инструментов и умение их применять;
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Умение работать с Google Analytics и Google Search Console;
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Знание английского языка не ниже Intermediate (B1), поскольку работа происходит с англоязычным сайтом.
Вашим преимуществом будет:
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Знание других иностранных языков помимо английского;
Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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