Старший специалист кадрового делопроизводства

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
до 130 000 руб.

Timeweb — экосистема технологических продуктов в области хранения данных. Мы входим в топ-3 крупнейших хостингов России, делаем публичное облако, а также покоряем рынок сайтостроения.

У нас 3 основных продукта, 200 000 пользователей, 400 сотрудников и 1 дружный HR-отдел :)

В наше команду HR мы ищем сильного специалиста по кадровому делопроизводству, который возьмёт на себя ведение кадрового учёта в компаниях :)

Чем предстоит заниматься:

  • Ведение кадрового делопроизводства нескольких юр.лиц (400+ человек) в полном объеме: приём, перевод, увольнение, больничные листы, отпуска, командировки и т.д.;
  • Разработка, согласование и внедрение положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, приказов и других различных ЛНА;
  • Формирование и ведение личных данных сотрудников;
  • Работа с договорами подряда и контроль выплат по ним;
  • Работа в 1С 8.3 (ЗУП);
  • Оформление графиков отпусков;
  • Разработка должностных инструкций
  • Ведение табелей учета рабочего времени;
  • Консультирование сотрудников по кадровым вопросам;
  • Подготовка справок и копий документов по запросам работников;
  • Ведение воинского учета, оформление соответствующей документации и отчетности;
  • Плотная работа с бухгалтерским и юридическим отделами;
  • Создание и внесение изменений в штатные расписания;
  • Регулярное проведение внутренного аудита документов и их восстановление;
  • Работа с контрагентом по ведению охраны труда;
  • Ведение КДП в полном объеме в Санкт-Петербурге и удаленных подразделениях;
  • Ежедневная отчетность ЕФС-1;
  • Работа по запросу от ПФР (уточнение отчетов СЗВМ, СЗВ-ТД);
  • Ведение зарплатного проекта: выпуск зарплатных карт;
  • Подготовка документов к проверке ГИТ, КРО;
  • Контроль работы линейного специалиста по КДП;
  • Работа с договорами подряда и контроль выплат по ним;
  • Контроль кадровых перемещений иностранцев (отчетность);

 

Кого мы ищем:

  • Знание ТК РФ и КДП на высоком уровне обязательны;
  • Знание программы 1С 8.3 (ЗУП);
  • Опыт автоматизации и оптимизации кадрового делопроизводства (было много ненужных бумажек > стало немного и нужных);
  • Опыт написания должностных инструкций и положений о подразделениях;
  • Опыт работы специалистом по кадрам от 5-ти лет (желательно в IT-компании);
  • Опыт организации работ по воинскому учету и знание воинского учета будут плюсом;
  • Самостоятельность, ответственность и внимательность;
  • Высшее образование желательно, но не обязательно.

Что мы предлагаем:

  • Рассматриваем зарплатные пожелания успешных кандидатов;
  • Официальное устройство по ТК РФ с 1го дня и белая заработная плата без задержек;
  • Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
  • Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта;
  • Приятная молодая команда HR, лояльный руководитель, гибкий график и вообще гибкое всё.
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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