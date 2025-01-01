Старший специалист кадрового делопроизводства
Timeweb — экосистема технологических продуктов в области хранения данных. Мы входим в топ-3 крупнейших хостингов России, делаем публичное облако, а также покоряем рынок сайтостроения.
У нас 3 основных продукта, 200 000 пользователей, 400 сотрудников и 1 дружный HR-отдел :)
В наше команду HR мы ищем сильного специалиста по кадровому делопроизводству, который возьмёт на себя ведение кадрового учёта в компаниях :)
Чем предстоит заниматься:
- Ведение кадрового делопроизводства нескольких юр.лиц (400+ человек) в полном объеме: приём, перевод, увольнение, больничные листы, отпуска, командировки и т.д.;
- Разработка, согласование и внедрение положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, приказов и других различных ЛНА;
- Формирование и ведение личных данных сотрудников;
- Работа с договорами подряда и контроль выплат по ним;
- Работа в 1С 8.3 (ЗУП);
- Оформление графиков отпусков;
- Разработка должностных инструкций
- Ведение табелей учета рабочего времени;
- Консультирование сотрудников по кадровым вопросам;
- Подготовка справок и копий документов по запросам работников;
- Ведение воинского учета, оформление соответствующей документации и отчетности;
- Плотная работа с бухгалтерским и юридическим отделами;
- Создание и внесение изменений в штатные расписания;
- Регулярное проведение внутренного аудита документов и их восстановление;
- Работа с контрагентом по ведению охраны труда;
- Ведение КДП в полном объеме в Санкт-Петербурге и удаленных подразделениях;
- Ежедневная отчетность ЕФС-1;
- Работа по запросу от ПФР (уточнение отчетов СЗВМ, СЗВ-ТД);
- Ведение зарплатного проекта: выпуск зарплатных карт;
- Подготовка документов к проверке ГИТ, КРО;
- Контроль работы линейного специалиста по КДП;
- Работа с договорами подряда и контроль выплат по ним;
- Контроль кадровых перемещений иностранцев (отчетность);
Кого мы ищем:
- Знание ТК РФ и КДП на высоком уровне обязательны;
- Знание программы 1С 8.3 (ЗУП);
- Опыт автоматизации и оптимизации кадрового делопроизводства (было много ненужных бумажек > стало немного и нужных);
- Опыт написания должностных инструкций и положений о подразделениях;
- Опыт работы специалистом по кадрам от 5-ти лет (желательно в IT-компании);
- Опыт организации работ по воинскому учету и знание воинского учета будут плюсом;
- Самостоятельность, ответственность и внимательность;
- Высшее образование желательно, но не обязательно.
Что мы предлагаем:
- Рассматриваем зарплатные пожелания успешных кандидатов;
- Официальное устройство по ТК РФ с 1го дня и белая заработная плата без задержек;
- Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
- Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта;
- Приятная молодая команда HR, лояльный руководитель, гибкий график и вообще гибкое всё.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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