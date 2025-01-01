Руководитель отдела технической поддержки

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Вам предстоит взять на себя следующие задачи:

Обеспечение поддержки клиентов компании в режиме 24/7. Вы отвечаете за «счастье пользователей» компании;

Формирование и реализация стратегии развития саппорта в соответствии с целями бизнеса;

Следование стратегии развития продуктов компании в точках контакта с клиентами. Сбор и передача инсайтов от клиентов командам развития и разработки продуктов;

Организация работы распределенной группы специалистов технической поддержки (25+ человек) под сегменты b2c и b2b;

Обеспечение выполнение KPI по обслуживанию клиентов, контроль выполнения целей направления;

Участие в найме, адаптации, обучении, оценке, мотивации и развитии команды;

Анализ ошибок сервиса, переосмысление текущих процессов, поиск точек роста.

Для этого очень важно, чтобы вы:

Имели опыт управления технической поддержкой от 3х лет, опыт управления круглосуточной поддержкой, опыт работы с b2c.

Важно, чтобы у вас была насмотренность (опыт управления IT поддержкой будет преимуществом);

Имели опыт выстраивания процессов поддержки продукта;

Знали, что такое tone of voice и как он влияет на репутацию компании;

Умели мотивировать сотрудников и поддерживать эффективную коммуникацию внутри команды;

Понимали взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов и прибылью компании;

Имели опыт управления удалёнными командами.

Будет плюсом:

Опыт работы с хостингом или облачными продуктами;

Навыки администрирования операционных систем Linux, знание протоколов стека TCP/IP, вэб-серверов, умение писать bash-скрипты, навыки работы с MySQL.

Опыт работы с b2b клиентами.

Что с нас: