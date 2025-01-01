Руководитель отдела технической поддержки

Санкт-Петербург ·
Unknown employment ·

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Вам предстоит взять на себя следующие задачи:

  • Обеспечение поддержки клиентов компании в режиме 24/7. Вы отвечаете за «счастье пользователей» компании;

  • Формирование и реализация стратегии развития саппорта в соответствии с целями бизнеса;

  • Следование стратегии развития продуктов компании в точках контакта с клиентами. Сбор и передача инсайтов от клиентов командам развития и разработки продуктов;

  • Организация работы распределенной группы специалистов технической поддержки (25+ человек) под сегменты b2c и b2b;

  • Обеспечение выполнение KPI по обслуживанию клиентов, контроль выполнения целей направления;

  • Участие в найме, адаптации, обучении, оценке, мотивации и развитии команды;

  • Анализ ошибок сервиса, переосмысление текущих процессов, поиск точек роста.

Для этого очень важно, чтобы вы:

  • Имели опыт управления технической поддержкой от 3х лет, опыт управления круглосуточной поддержкой, опыт работы с b2c.

  • Важно, чтобы у вас была насмотренность (опыт управления IT поддержкой будет преимуществом);

  • Имели опыт выстраивания процессов поддержки продукта;

  • Знали, что такое tone of voice и как он влияет на репутацию компании;

  • Умели мотивировать сотрудников и поддерживать эффективную коммуникацию внутри команды;

  • Понимали взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов и прибылью компании;

  • Имели опыт управления удалёнными командами.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с хостингом или облачными продуктами;

  • Навыки администрирования операционных систем Linux, знание протоколов стека TCP/IP, вэб-серверов, умение писать bash-скрипты, навыки работы с MySQL.

  • Опыт работы с b2b клиентами.

Что с нас:

  • Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;

  • Гибкий график, возможность удалённой работы и работы в офисе;

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;

  • Компенсация питания;

  • Компенсация спортивного зала;

  • ДМС;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;

  • Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;

  • Драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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