Руководитель отдела технической поддержки
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Вам предстоит взять на себя следующие задачи:
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Обеспечение поддержки клиентов компании в режиме 24/7. Вы отвечаете за «счастье пользователей» компании;
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Формирование и реализация стратегии развития саппорта в соответствии с целями бизнеса;
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Следование стратегии развития продуктов компании в точках контакта с клиентами. Сбор и передача инсайтов от клиентов командам развития и разработки продуктов;
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Организация работы распределенной группы специалистов технической поддержки (25+ человек) под сегменты b2c и b2b;
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Обеспечение выполнение KPI по обслуживанию клиентов, контроль выполнения целей направления;
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Участие в найме, адаптации, обучении, оценке, мотивации и развитии команды;
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Анализ ошибок сервиса, переосмысление текущих процессов, поиск точек роста.
Для этого очень важно, чтобы вы:
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Имели опыт управления технической поддержкой от 3х лет, опыт управления круглосуточной поддержкой, опыт работы с b2c.
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Важно, чтобы у вас была насмотренность (опыт управления IT поддержкой будет преимуществом);
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Имели опыт выстраивания процессов поддержки продукта;
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Знали, что такое tone of voice и как он влияет на репутацию компании;
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Умели мотивировать сотрудников и поддерживать эффективную коммуникацию внутри команды;
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Понимали взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов и прибылью компании;
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Имели опыт управления удалёнными командами.
Будет плюсом:
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Опыт работы с хостингом или облачными продуктами;
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Навыки администрирования операционных систем Linux, знание протоколов стека TCP/IP, вэб-серверов, умение писать bash-скрипты, навыки работы с MySQL.
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Опыт работы с b2b клиентами.
Что с нас:
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Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;
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Гибкий график, возможность удалённой работы и работы в офисе;
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Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
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Компенсация питания;
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Компенсация спортивного зала;
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ДМС;
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Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;
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Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;
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Драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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