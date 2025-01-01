Go Developer

Привет! Мы Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов, и нам доверяют свои сайты и проекты более 200 000 клиентов — примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Сейчас мы находимся в поиске Middle Go-разработчика в нашу команду!

Наш стек:

Go, MySQL, ClickHouse, Redis, RabbitMQ, Angular, Capacitor.

Чем предстоит заниматься

Разработка и поддержка сервисов на Go в команде почтового сервиса.

Рефакторинг и оптимизация существующего кода.

Работа с различными инструментами и библиотеками для интеграции с внешними сервисами.

Участие в процессе тестирования, деплоя и мониторинга приложений.

Настройка базовой безопасности: доступы, API-ключи, переменные окружения.

Участие в проектировании архитектуры и создании новых функций.

Мы ждём от кандидата

4+ лет коммерческой разработки (минимум 2 года на Go).

Понимание сервисной архитектуры, опыт проектирования API.

Уверенные навыки SQL и опыт работы с MySQL / PostgreSQL / ClickHouse.

Опыт с goroutines, channels, стандартной библиотекой Go.

Знание SOLID и шаблонов проектирования.

Навыки написания unit- и интеграционных тестов.

Опыт работы с Unix / Linux, Git.

Инициативность, самостоятельность и умение искать решения для нетиповых задач.

Преимуществом будет:

Redis, Docker, Kubernetes.

Настройка CI/CD (GitLab CI).

Мониторинг с Prometheus, Grafana.

Документирование API (Swagger / OpenAPI).

Умение работать с брокерами сообщений (RabbitMQ).

Что мы предлагаем

Официальное оформление в аккредитованной IT-компании со всеми.

Вытекающими преимуществами.

ДМС.

Компенсация спорта.

Компенсация психологических консультаций.

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г.

Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе