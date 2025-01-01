Go Developer

Полная занятость ·

Привет! Мы Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов, и нам доверяют свои сайты и проекты более 200 000 клиентов — примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Сейчас мы находимся в поиске Middle Go-разработчика в нашу команду!

Наш стек:

  • Go, MySQL, ClickHouse, Redis, RabbitMQ, Angular, Capacitor.

Чем предстоит заниматься

  • Разработка и поддержка сервисов на Go в команде почтового сервиса.
  • Рефакторинг и оптимизация существующего кода.
  • Работа с различными инструментами и библиотеками для интеграции с внешними сервисами.
  • Участие в процессе тестирования, деплоя и мониторинга приложений.
  • Настройка базовой безопасности: доступы, API-ключи, переменные окружения.
  • Участие в проектировании архитектуры и создании новых функций.

Мы ждём от кандидата

  • 4+ лет коммерческой разработки (минимум 2 года на Go).
  • Понимание сервисной архитектуры, опыт проектирования API.
  • Уверенные навыки SQL и опыт работы с MySQL / PostgreSQL / ClickHouse.
  • Опыт с goroutines, channels, стандартной библиотекой Go.
  • Знание SOLID и шаблонов проектирования.
  • Навыки написания unit- и интеграционных тестов.
  • Опыт работы с Unix / Linux, Git.
  • Инициативность, самостоятельность и умение искать решения для нетиповых задач.

Преимуществом будет:

  • Redis, Docker, Kubernetes.
  • Настройка CI/CD (GitLab CI).
  • Мониторинг с Prometheus, Grafana.
  • Документирование API (Swagger / OpenAPI).
  • Умение работать с брокерами сообщений (RabbitMQ).

Что мы предлагаем

  • Официальное оформление в аккредитованной IT-компании со всеми.
  • Вытекающими преимуществами.
  • ДМС.
  • Компенсация спорта.
  • Компенсация психологических консультаций.
  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г.
  • Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе

  • Приемы офисного врача.
  • Компенсация питания по “НаЛанч".
  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях.
  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

