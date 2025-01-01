Go Developer
Привет! Мы Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 1500 серверов, и нам доверяют свои сайты и проекты более 200 000 клиентов — примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Сейчас мы находимся в поиске Middle Go-разработчика в нашу команду!
Наш стек:
- Go, MySQL, ClickHouse, Redis, RabbitMQ, Angular, Capacitor.
Чем предстоит заниматься
- Разработка и поддержка сервисов на Go в команде почтового сервиса.
- Рефакторинг и оптимизация существующего кода.
- Работа с различными инструментами и библиотеками для интеграции с внешними сервисами.
- Участие в процессе тестирования, деплоя и мониторинга приложений.
- Настройка базовой безопасности: доступы, API-ключи, переменные окружения.
- Участие в проектировании архитектуры и создании новых функций.
Мы ждём от кандидата
- 4+ лет коммерческой разработки (минимум 2 года на Go).
- Понимание сервисной архитектуры, опыт проектирования API.
- Уверенные навыки SQL и опыт работы с MySQL / PostgreSQL / ClickHouse.
- Опыт с goroutines, channels, стандартной библиотекой Go.
- Знание SOLID и шаблонов проектирования.
- Навыки написания unit- и интеграционных тестов.
- Опыт работы с Unix / Linux, Git.
- Инициативность, самостоятельность и умение искать решения для нетиповых задач.
Преимуществом будет:
- Redis, Docker, Kubernetes.
- Настройка CI/CD (GitLab CI).
- Мониторинг с Prometheus, Grafana.
- Документирование API (Swagger / OpenAPI).
- Умение работать с брокерами сообщений (RabbitMQ).
Что мы предлагаем
- Официальное оформление в аккредитованной IT-компании со всеми.
- Вытекающими преимуществами.
- ДМС.
- Компенсация спорта.
- Компенсация психологических консультаций.
- Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г.
- Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе
- Приемы офисного врача.
- Компенсация питания по “НаЛанч".
- Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях.
- Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.