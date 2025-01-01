Бухгалтер по работе с первичной документацией
Мы - группа IT-компаний Timeweb. Нам уже 18 лет и за это время мы стали лидером в своей области на рынке РФ и СНГ. Мы занимаемся созданием программного обеспечения, размещением и хранением данных, являемся резидентами Сколково и наши продукты входят в реестр отечественного ПО.
Наша компания растёт и развивается, а значит, нам нужно расширять и отдел бухгалтерии :)
Сейчас мы ищем Бухгалтера на первичную документацию.
Чем вам предстоит заниматься:
- Прием и контроль первичной документации (акты, товарные накладные, счета-фактуры, универсальных передаточные документы, путевые листы), подготовка к счетной обработке и к составлению бухгалтерской отчетности;
- Оформление и учет движения основных средств (постановка на учет, модернизация, перемещение, продажа, списание), движения нематериальных активов (постановка на учет, списание), капитальных вложений, МПЗ (сч. 08,01,02,04,05,07,08,91 в части ОС и НМА; 10,41 - МПЗ);
- Обязательный контроль за изменением сроков полезного использования ОС и НМА;
- Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (сч. 60,76);
- Составление и предоставление годовых отчетов в территориальные органы статистики;
- Участие в инвентаризации ТМЦ, ОС, МПЗ, расчетов и платежных обязательств;
- Проверка корректности первичной документации в рамках камеральных проверок по НДС;
- Выполнение поручений главного бухгалтера.
Что мы ждем от вас:
- Опыт с НМА и основными средствами;
- Опыт работы с первичной документацией;
- Знание бухгалтерских проводок;
- Опыт работы в 1С 8.3;
- Опыт работы с автоматизацией;
- Опыт в компаниях с большим документооборотом и количеством операций в учете при выполнении аналогичных обязанностей.
Что мы предлагаем:
- Обсуждаем ваши пожелания по уровню зарплаты;
- Официально устраиваем по ТК РФ с 1го дня и платим белую зарплату без задержек;
- Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
- График работы 5/2 (с 09:00 или 10:00);
- Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
- На период испытательного срока работа в офисе, после возможно рассмотреть гибридный формат;
- Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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