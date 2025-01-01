Менеджер поддержки юридических лиц

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb на рынке с 2006 года. Нам доверяют свои проекты 120 000 клиентов. Наши основные продукты — панель управления хостингом сайта, аренда выделенных и облачных серверов, регистрация доменов и заказа SSL-сертификатов.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :)

Сейчас мы в поиске менеджера по работе с юридическими лицами и партнёрами (без продаж).

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Структурированное обучение с наставником;

  • ДМС;

  • Гибридный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург).

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Компенсация спорта и оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

  • Общаться с клиентами в 2х каналах связи (чаты, тикетная система) по вопросам документации, оплаты услуг и тд;

  • Консультировать клиентов по партнерским программам и бухгалтерским документам;

  • Помогать в заключении договоров;

  • Передавать/принимать договоры и бухгалтерские документы от клиентов как дистанционно, так и в офисе;

  • Взаимодействовать по задачам с юридическим отделом и бухгалтерией.

Мы ждем от кандидата:

  • Погружения в финансовые и партнерские вопросы;

  • Умения анализировать большое количество информации;

  • Желания помогать людям;

  • Грамотную устную и письменную речь;

  • Базового понимания принципов работы интернета, так как продукт технический (или желания понимать – мы всему учим);

  • Умения объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.

Твоим преимуществом будет:

  • Если ты знаком(а) с такими понятиями как закрывающие документы и ЭДО.

Для быстрой связи присылайте @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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