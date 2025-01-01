Менеджер поддержки юридических лиц
Timeweb на рынке с 2006 года. Нам доверяют свои проекты 120 000 клиентов. Наши основные продукты — панель управления хостингом сайта, аренда выделенных и облачных серверов, регистрация доменов и заказа SSL-сертификатов.
Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :)
Сейчас мы в поиске менеджера по работе с юридическими лицами и партнёрами (без продаж).
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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Структурированное обучение с наставником;
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ДМС;
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Гибридный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург).
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Компенсация спорта и оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Чем предстоит заниматься:
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Общаться с клиентами в 2х каналах связи (чаты, тикетная система) по вопросам документации, оплаты услуг и тд;
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Консультировать клиентов по партнерским программам и бухгалтерским документам;
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Помогать в заключении договоров;
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Передавать/принимать договоры и бухгалтерские документы от клиентов как дистанционно, так и в офисе;
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Взаимодействовать по задачам с юридическим отделом и бухгалтерией.
Мы ждем от кандидата:
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Погружения в финансовые и партнерские вопросы;
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Умения анализировать большое количество информации;
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Желания помогать людям;
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Грамотную устную и письменную речь;
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Базового понимания принципов работы интернета, так как продукт технический (или желания понимать – мы всему учим);
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Умения объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.
Твоим преимуществом будет:
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Если ты знаком(а) с такими понятиями как закрывающие документы и ЭДО.
Для быстрой связи присылайте @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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