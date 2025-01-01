Менеджер поддержки юридических лиц

Timeweb на рынке с 2006 года. Нам доверяют свои проекты 120 000 клиентов. Наши основные продукты — панель управления хостингом сайта, аренда выделенных и облачных серверов, регистрация доменов и заказа SSL-сертификатов.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :)

Сейчас мы в поиске менеджера по работе с юридическими лицами и партнёрами (без продаж).

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

Структурированное обучение с наставником;

ДМС;

Гибридный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург).

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Компенсация спорта и оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

Общаться с клиентами в 2х каналах связи (чаты, тикетная система) по вопросам документации, оплаты услуг и тд;

Консультировать клиентов по партнерским программам и бухгалтерским документам;

Помогать в заключении договоров;

Передавать/принимать договоры и бухгалтерские документы от клиентов как дистанционно, так и в офисе;

Взаимодействовать по задачам с юридическим отделом и бухгалтерией.

Мы ждем от кандидата:

Погружения в финансовые и партнерские вопросы;

Умения анализировать большое количество информации;

Желания помогать людям;

Грамотную устную и письменную речь;

Базового понимания принципов работы интернета, так как продукт технический (или желания понимать – мы всему учим);

Умения объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.

Твоим преимуществом будет:

Если ты знаком(а) с такими понятиями как закрывающие документы и ЭДО.

Для быстрой связи присылайте @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)