Бухгалтер по учёту затрат

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 80 000 руб.

Мы - группа IT-компаний Timeweb. Нам уже 18 лет и за это время мы стали лидером в своей области на рынке РФ и СНГ. Мы занимаемся созданием программного обеспечения, размещением и хранением данных, являемся резидентами Сколково и наши продукты входят в реестр отечественного ПО.

Наша компания растёт и развивается, а значит, нам нужно расширять и отдел бухгалтерии :)


Сейчас мы ищем Бухгалтера по учёту затрат.

Чем вам предстоит заниматься:

  • Прием и контроль первичной документации (акты, товарные накладные, счета-фактуры, универсальных передаточные документы, путевые листы), подготовка к счетной обработке и к составлению бухгалтерской отчетности;
  • Оформление и учет движения основных средств (постановка на учет, модернизация, перемещение, продажа, списание), движения нематериальных активов (постановка на учет, списание), капитальных вложений, МПЗ (сч. 08,01,02,04,05, 07,08,91 в части ОС и НМА; 10,41 - МПЗ)
  • Обязательный контроль за изменением сроков полезного использования ОС и НМА;
  • Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (сч. 60,76);
  • Составление и предоставление годовых отчетов в территориальные органы статистики.
  • Участие в инвентаризации ТМЦ, ОС, МПЗ, расчетов и платежных обязательств.
  • Проверка корректности первичной документации в рамках камеральных проверок по НДС.
  • Выполнение поручений главного бухгалтера

Что мы ждем от вас:

  • Опыт с НМА и основными средствами;
  • Опыт работы с первичной документацией;
  • Знание бухгалтерских проводок;
  • Опыт работы в 1С 8.3;
  • Опыт работы с автоматизацией;
  • Опыт в компаниях с большим документооборотом и количеством операций в учете при выполнении аналогичных обязанностей.

Что мы предлагаем:

  • Обсуждаем ваши пожелания по уровню зарплаты;
  • Официально устраиваем по ТК РФ с 1го дня и платим белую зарплату без задержек;
  • Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
  • График работы 5/2 ( с 09:00 или 10:00);
  • Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
  • На период испытательного срока работа в офисе, после возможно рассмотреть гибридный формат;
  • Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb