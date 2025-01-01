Бухгалтер по учёту затрат

Мы - группа IT-компаний Timeweb. Нам уже 18 лет и за это время мы стали лидером в своей области на рынке РФ и СНГ. Мы занимаемся созданием программного обеспечения, размещением и хранением данных, являемся резидентами Сколково и наши продукты входят в реестр отечественного ПО.

Наша компания растёт и развивается, а значит, нам нужно расширять и отдел бухгалтерии :)



Сейчас мы ищем Бухгалтера по учёту затрат.

Чем вам предстоит заниматься:

Прием и контроль первичной документации (акты, товарные накладные, счета-фактуры, универсальных передаточные документы, путевые листы), подготовка к счетной обработке и к составлению бухгалтерской отчетности;

Оформление и учет движения основных средств (постановка на учет, модернизация, перемещение, продажа, списание), движения нематериальных активов (постановка на учет, списание), капитальных вложений, МПЗ (сч. 08,01,02,04,05, 07,08,91 в части ОС и НМА; 10,41 - МПЗ)

Обязательный контроль за изменением сроков полезного использования ОС и НМА;

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (сч. 60,76);

Составление и предоставление годовых отчетов в территориальные органы статистики.

Участие в инвентаризации ТМЦ, ОС, МПЗ, расчетов и платежных обязательств.

Проверка корректности первичной документации в рамках камеральных проверок по НДС.

Выполнение поручений главного бухгалтера

Что мы ждем от вас:

Опыт с НМА и основными средствами ;

Опыт работы с первичной документацией;

Знание бухгалтерских проводок;

Опыт работы в 1С 8.3;

Опыт работы с автоматизацией;

Опыт в компаниях с большим документооборотом и количеством операций в учете при выполнении аналогичных обязанностей.

Что мы предлагаем: