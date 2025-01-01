Erlang разработчик

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Сейчас мы находимся в поисках Erlang разработчика, присоединяйтесь к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

Работать над задачами продукта в рамках спринтов;

Принимать участие в проектировании решений и разработке контрактов;

Участвовать в процессе Code Review;

Строить качественные системы - начиная от написания новых и поддержки существующих unit-тестов и заканчивая рефакторингом;

Сокращать технический долг проекта.

Мы ждем от кандидата:

Наличие опыта в Backend-разработке от 2х лет;

Навыки работы с Erlang, либо базовое понимание синтаксиса и желание в нем разобраться;

Наличие навыков работы с Postman/SwaggerUI;

Навыки работы с любой реляционной СУБД

Знание основ RESTful API.

Преимуществом будет:

Опыт разработки наблюдаемых сервисов (логирование, мониторинг, алертинг, распределенная трассировка);

Опыт работы с Docker;

Опыт работы с СУБД MySQL 5.7.

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Компенсация психологических консультаций;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)