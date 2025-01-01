Дежурный сетевой инженер в NOC

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Сеть TimeWeb активно развивается, открываются новые локации в разных странах, мы модернизируем старые локации, в связи с этим сейчас мы расширяем команду и находимся в поиске Дежурного сетевого инженера в NOC.

Наша сеть состоит в основном из оборудования Juniper Networks (MX, QFX, PTX), но также на сети есть и Cisco.

Чем предстоит заниматься:

  • Мониторингом работы сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов;

  • Взаимодействием с операторами связи и партнерами по техническим вопросам;

  • Взаимодействием с коллегами по вопросам поддержки работоспособности сети;

  • Проведением первичной диагностики неполадок и, по возможности, их устранением;

  • Настройкой сетевого оборудования доступа в ЦОД;

  • Информированием коллег о работах или авариях;

  • Ведением сервисной документации.

Мы ждем от кандидата:

  • Опыт работы в технической поддержке ISP/Enterprise L2/L3;

  • Понимание сетевых протоколов (DNS, DHCP, ICMP, HTTP);

  • Понимание основ организации сети (VLAN, STP, VPN);

  • Английский на уровне чтения документации (уверенный письменный - будет плюсом);

  • Умение быстро ориентироваться и принимать решения;

  • Стрессоустойчивость, ответственность, желание обучаться;

  • Готовность работать в ночные смены.

Будет преимуществом:

  • Опыт работы в смене оператора связи;
  • Понимание протоколов динамической маршрутизации.

Что вас ждет с нами:

  • Оформление по ТК РФ, белая зарплата без задержек;

  • График работы: на испытательном сроке график 5/2 с возможностью гибридного формата посещения офиса, после - сменный график работы 2/2 по 12 часов с возможностью полной удаленки (дневные и ночные смены);

  • Возможность карьерного роста внутри отдела;

  • Мы аккредитованная IT-компания, нашим сотрудникам положена отсрочка от призыва в армию и бронь от мобилизации;

  • По этой же причине можно брать льготную ипотеку (до 5%);

  • ДМС, компенсация питания, спорта;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;

  • 2 оплачиваемых days-off в квартал;

  • Красивый светлый офис в 7 минут ходьбы от станции метро «Московские ворота»;

  • Команда, у которой есть чему поучиться.

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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