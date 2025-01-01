Дежурный сетевой инженер в NOC

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Сеть TimeWeb активно развивается, открываются новые локации в разных странах, мы модернизируем старые локации, в связи с этим сейчас мы расширяем команду и находимся в поиске Дежурного сетевого инженера в NOC.

Наша сеть состоит в основном из оборудования Juniper Networks (MX, QFX, PTX), но также на сети есть и Cisco.

Чем предстоит заниматься:

Мониторингом работы сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов;

Взаимодействием с операторами связи и партнерами по техническим вопросам;

Взаимодействием с коллегами по вопросам поддержки работоспособности сети;

Проведением первичной диагностики неполадок и, по возможности, их устранением;

Настройкой сетевого оборудования доступа в ЦОД;

Информированием коллег о работах или авариях;

Ведением сервисной документации.

Мы ждем от кандидата:

Опыт работы в технической поддержке ISP/Enterprise L2/L3;

Понимание сетевых протоколов (DNS, DHCP, ICMP, HTTP);

Понимание основ организации сети (VLAN, STP, VPN);

Английский на уровне чтения документации (уверенный письменный - будет плюсом);

Умение быстро ориентироваться и принимать решения;

Стрессоустойчивость, ответственность, желание обучаться;

Готовность работать в ночные смены.

Будет преимуществом:

Опыт работы в смене оператора связи;

Понимание протоколов динамической маршрутизации.

Что вас ждет с нами: