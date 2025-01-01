Дежурный сетевой инженер в NOC
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Сеть TimeWeb активно развивается, открываются новые локации в разных странах, мы модернизируем старые локации, в связи с этим сейчас мы расширяем команду и находимся в поиске Дежурного сетевого инженера в NOC.
Наша сеть состоит в основном из оборудования Juniper Networks (MX, QFX, PTX), но также на сети есть и Cisco.
Чем предстоит заниматься:
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Мониторингом работы сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов;
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Взаимодействием с операторами связи и партнерами по техническим вопросам;
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Взаимодействием с коллегами по вопросам поддержки работоспособности сети;
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Проведением первичной диагностики неполадок и, по возможности, их устранением;
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Настройкой сетевого оборудования доступа в ЦОД;
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Информированием коллег о работах или авариях;
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Ведением сервисной документации.
Мы ждем от кандидата:
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Опыт работы в технической поддержке ISP/Enterprise L2/L3;
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Понимание сетевых протоколов (DNS, DHCP, ICMP, HTTP);
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Понимание основ организации сети (VLAN, STP, VPN);
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Английский на уровне чтения документации (уверенный письменный - будет плюсом);
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Умение быстро ориентироваться и принимать решения;
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Стрессоустойчивость, ответственность, желание обучаться;
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Готовность работать в ночные смены.
Будет преимуществом:
- Опыт работы в смене оператора связи;
- Понимание протоколов динамической маршрутизации.
Что вас ждет с нами:
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Оформление по ТК РФ, белая зарплата без задержек;
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График работы: на испытательном сроке график 5/2 с возможностью гибридного формата посещения офиса, после - сменный график работы 2/2 по 12 часов с возможностью полной удаленки (дневные и ночные смены);
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Возможность карьерного роста внутри отдела;
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Мы аккредитованная IT-компания, нашим сотрудникам положена отсрочка от призыва в армию и бронь от мобилизации;
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По этой же причине можно брать льготную ипотеку (до 5%);
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ДМС, компенсация питания, спорта;
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Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;
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2 оплачиваемых days-off в квартал;
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Красивый светлый офис в 7 минут ходьбы от станции метро «Московские ворота»;
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Команда, у которой есть чему поучиться.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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