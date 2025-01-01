Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Сейчас мы находимся в поиске Экономиста. Присоединяйся к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

Формирование бюджетов - ДДС, БДР, Баланс - ежемесячный мониторинг и апдейт;

Ежемесячный контроль (план-факт) выполнения бюджетов по направлениям;

Консолидация отчетности по группе;

Сбор и анализ исходных данных и обоснований для составления плановой и фактической калькуляций затрат на оказываемые услуги;

Аналитическая отчетность по запросу;

Участие в процессе автоматизации управленческого учета.

Что мы ждем от кандидата:

Опыт работы в экономистом не менее 3х лет;

Опыт автоматизации финансовых, бухгалтерских процессов;

Опыт работы с 1С Бухгалтерия, 1С ЗУП;

Знание Excel (сложные формулы, запросы, макросы) , свободное владение ПК;

Приветствуется знание 1С Бит Финанс.

Что вас ждёт с нами: