Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Сейчас мы находимся в поиске Экономиста. Присоединяйся к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

  • Формирование бюджетов - ДДС, БДР, Баланс - ежемесячный мониторинг и апдейт;

  • Ежемесячный контроль (план-факт) выполнения бюджетов по направлениям;

  • Консолидация отчетности по группе;

  • Сбор и анализ исходных данных и обоснований для составления плановой и фактической калькуляций затрат на оказываемые услуги;

  • Аналитическая отчетность по запросу;

  • Участие в процессе автоматизации управленческого учета.

Что мы ждем от кандидата:

  • Опыт работы в экономистом не менее 3х лет;

  • Опыт автоматизации финансовых, бухгалтерских процессов;

  • Опыт работы с 1С Бухгалтерия, 1С ЗУП;

  • Знание Excel (сложные формулы, запросы, макросы) , свободное владение ПК;

  • Приветствуется знание 1С Бит Финанс.

Что вас ждёт с нами:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • Компенсация психологических консультаций;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Возможность работать гибридно или только из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург);

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

