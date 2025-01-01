Экономист
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.
Сейчас мы находимся в поиске Экономиста. Присоединяйся к нашей команде!
Чем предстоит заниматься:
-
Формирование бюджетов - ДДС, БДР, Баланс - ежемесячный мониторинг и апдейт;
-
Ежемесячный контроль (план-факт) выполнения бюджетов по направлениям;
-
Консолидация отчетности по группе;
-
Сбор и анализ исходных данных и обоснований для составления плановой и фактической калькуляций затрат на оказываемые услуги;
-
Аналитическая отчетность по запросу;
-
Участие в процессе автоматизации управленческого учета.
Что мы ждем от кандидата:
-
Опыт работы в экономистом не менее 3х лет;
-
Опыт автоматизации финансовых, бухгалтерских процессов;
-
Опыт работы с 1С Бухгалтерия, 1С ЗУП;
-
Знание Excel (сложные формулы, запросы, макросы) , свободное владение ПК;
-
Приветствуется знание 1С Бит Финанс.
Что вас ждёт с нами:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
Частичная компенсация занятий спортом;
-
Компенсация психологических консультаций;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
-
Возможность работать гибридно или только из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург);
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
ДМС;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
