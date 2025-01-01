Digital Marketing Manager

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
до 180 000 руб.

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Мы находимся в поисках эффективного Digital-маркетолога, будем рады работать вместе с тобой!

Чем предстоит заниматься

  • Провести аудит текущих каналов и разработать стратегию на первые месяцы;

  • Генерировать креативные идеи для создания контента;

  • Прорабатывать и тестировать маркетинговые гипотезы;

  • Тестировать новые каналы продвижения и гипотезы, проводить А/Б тестирование;

  • Управлять интернет-коммуникациями: рекламные кампании, инфлюенсеры, SERM;

  • Вести анализ конкурентов;

  • Актуализировать информацию на сайтах, посадочных страницах и внешних ресурсах;

  • Вести анализ посещаемости сайта, поведенческих факторов, конверсий;

  • Заниматься разработкой стратегии продвижения;

  • Формировать и защищать медиапланы, обеспечивать целевые показателей согласованных медиапланов;

  • Подготавливать отчетность.

 

Ты нам подходишь, если у тебя есть:

  • Опыт работы на аналогичной позиции от 3х лет (Digital/Growth marketing);

  • Опыт работать в команде, но у тебя очень развитый уровень самостоятельности и проактивности, data-driven подход;

  • Опыт работы в стартапах, выстраивания процессов с нуля;

  • Навыки работы с такими инструментами как Figma/Adobe/Canva, Google Sheets, Яндекс Метрика, Notion/Trello/Weeek, Miro, CRM (sendpulse, unisender или аналоги);

  • Знание основ диджитал маркетинга и специфики каждого направления с точки зрения контента;

  • Опыт работы с десктопными приложениями;

  • Навыки работы с аналитикой данных;

  • Навык тестирования и оценки гипотез;

  • Знание принципов работы разных типов рекламы;

  • Умение составлять диджитал стратегию исходя из целей компании;

  • Умение работать с вовлечением - коммуникация с аудиторией, запуск акций и конкурсов, реализация вовлекающих рубрик и механик;

  • Навыки вести много процессов одновременно и контролировать разных подрядчиков.

 

Будет преимуществом:

  • Опыт работы в аналогичном продукте;

 

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Если вдруг ты живешь в Питере, то в нашем офисе есть:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Флоу поиска по данной вакансии:

  • Короткий скрининг (в формате телефонного интервью) с HR;

  • Технический этап - собеседование с руководителем;

  • Финальное интервью;

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
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