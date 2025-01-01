Digital Marketing Manager

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Мы находимся в поисках эффективного Digital-маркетолога, будем рады работать вместе с тобой!

Чем предстоит заниматься

Провести аудит текущих каналов и разработать стратегию на первые месяцы;

Генерировать креативные идеи для создания контента;

Прорабатывать и тестировать маркетинговые гипотезы;

Тестировать новые каналы продвижения и гипотезы, проводить А/Б тестирование;

Управлять интернет-коммуникациями: рекламные кампании, инфлюенсеры, SERM;

Вести анализ конкурентов;

Актуализировать информацию на сайтах, посадочных страницах и внешних ресурсах;

Вести анализ посещаемости сайта, поведенческих факторов, конверсий;

Заниматься разработкой стратегии продвижения;

Формировать и защищать медиапланы, обеспечивать целевые показателей согласованных медиапланов;

Подготавливать отчетность.

Ты нам подходишь, если у тебя есть:

Опыт работы на аналогичной позиции от 3х лет (Digital/Growth marketing);

Опыт работать в команде, но у тебя очень развитый уровень самостоятельности и проактивности, data-driven подход;

Опыт работы в стартапах, выстраивания процессов с нуля;

Навыки работы с такими инструментами как Figma/Adobe/Canva, Google Sheets, Яндекс Метрика, Notion/Trello/Weeek, Miro, CRM (sendpulse, unisender или аналоги);

Знание основ диджитал маркетинга и специфики каждого направления с точки зрения контента;

Опыт работы с десктопными приложениями;

Навыки работы с аналитикой данных;

Навык тестирования и оценки гипотез;

Знание принципов работы разных типов рекламы;

Умение составлять диджитал стратегию исходя из целей компании;

Умение работать с вовлечением - коммуникация с аудиторией, запуск акций и конкурсов, реализация вовлекающих рубрик и механик;

Навыки вести много процессов одновременно и контролировать разных подрядчиков.

Будет преимуществом:

Опыт работы в аналогичном продукте;

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Если вдруг ты живешь в Питере, то в нашем офисе есть:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Флоу поиска по данной вакансии:

Короткий скрининг (в формате телефонного интервью) с HR;

Технический этап - собеседование с руководителем;

Финальное интервью;

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)