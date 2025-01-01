Дизайнер
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Сейчас мы находимся в поисках дизайнера (на part-time) в нашу команду международного направления продукта. Присоединяйтесь!
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :) (также рассмотрим альтернативные варианты трудоустройства по запросу, т.к. роль предполагает частичную занятость);
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Занятость 20 часов в неделю (пн-пт);
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ДМС и компенсация приемов психолога;
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Компенсация спорта;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);
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Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Чем предстоит заниматься:
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работа с UX/UI и вебом сайта и панели управления (личного кабинета);
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презентация результатов работы заказчикам;
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разработка элементов графического дизайна (иллюстрации на баннеры, к примеру);
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доработка и улучшение текущих страниц;
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взаимодействие с командами маркетинга и разработки.
Что для нас важно:
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Наличие портфолио;
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Опыт работы на аналогичной должности (классно, если был опыт работы с IT продуктами);
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Высокая степень самостоятельности;
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Готовность тестить гипотезы и экспериментировать с внешним видом страниц
Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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вполне вероятно сможем предложить работу.