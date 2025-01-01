Дизайнер

Санкт-Петербург ·
Unknown employment ·

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы находимся в поисках дизайнера (на part-time) в нашу команду международного направления продукта. Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :) (также рассмотрим альтернативные варианты трудоустройства по запросу, т.к. роль предполагает частичную занятость);

  • Занятость 20 часов в неделю (пн-пт);

  • ДМС и компенсация приемов психолога;

  • Компенсация спорта;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);

  • Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

  • работа с UX/UI и вебом сайта и панели управления (личного кабинета);

  • презентация результатов работы заказчикам;

  • разработка элементов графического дизайна (иллюстрации на баннеры, к примеру);

  • доработка и улучшение текущих страниц;

  • взаимодействие с командами маркетинга и разработки.

Что для нас важно:

  • Наличие портфолио;

  • Опыт работы на аналогичной должности (классно, если был опыт работы с IT продуктами);

  • Высокая степень самостоятельности;

  • Готовность тестить гипотезы и экспериментировать с внешним видом страниц

Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
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