Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы находимся в поисках дизайнера (на part-time) в нашу команду международного направления продукта. Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :) (также рассмотрим альтернативные варианты трудоустройства по запросу, т.к. роль предполагает частичную занятость);

Занятость 20 часов в неделю (пн-пт);

ДМС и компенсация приемов психолога;

Компенсация спорта;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);

Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

работа с UX/UI и вебом сайта и панели управления (личного кабинета);

презентация результатов работы заказчикам;

разработка элементов графического дизайна (иллюстрации на баннеры, к примеру);

доработка и улучшение текущих страниц;

взаимодействие с командами маркетинга и разработки.

Что для нас важно:

Наличие портфолио ;

Опыт работы на аналогичной должности (классно, если был опыт работы с IT продуктами);

Высокая степень самостоятельности;

Готовность тестить гипотезы и экспериментировать с внешним видом страниц

Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)