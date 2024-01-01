Инженер в команду управляемых сервисов в Timeweb Cloud (облачные DBaaS)

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами. Прямо сейчас нужен инженер в команду разработки DBaaS.

Что нужно делать:

Развивать нашу платформу управления облаком(Python, Saltstack);

Проводить ресерч современных технических решений;

Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов;

Тебе к нам, если:

Умеешь работать с базами данных как DBA (MySQL, Postgres, Clickhouse, Opensearch/Elasticsearch);

Знаешь как работают брокеры сообщений (Kafka, RabbitMQ);

Есть навыки автоматизации с использованием инструментов, таких как Saltstack, Ansible или Puppet

Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;

Ты работал с системами виртуализации;

У тебя есть опыт администрирования публичных или приватных облаков;

Также будет круто, если ты:

Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt/VMware;

Умеешь администрировать кластера CEPH;

Знаешь как развернуть кластер K8S и задеплоить свое приложение;

Поработал с разнообразными SAN и NAS;

Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения;

Что вас ждёт с нами:

Работа в надежной, стабильной и комфортной компании - на рынке мы с 2006 года;

Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;

Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;

Гибридный формат работы: команда всегда в офисе - тебе нужно будет выбрать 2 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк - 10 минут от м. Московские ворота;

В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха , где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис;