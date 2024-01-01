Инженер в команду управляемых сервисов в Timeweb Cloud (облачные DBaaS)
Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.
Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами. Прямо сейчас нужен инженер в команду разработки DBaaS.
Что нужно делать:
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Развивать нашу платформу управления облаком(Python, Saltstack);
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Проводить ресерч современных технических решений;
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Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов;
Тебе к нам, если:
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Умеешь работать с базами данных как DBA (MySQL, Postgres, Clickhouse, Opensearch/Elasticsearch);
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Знаешь как работают брокеры сообщений (Kafka, RabbitMQ);
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Есть навыки автоматизации с использованием инструментов, таких как Saltstack, Ansible или Puppet
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Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;
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Ты работал с системами виртуализации;
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У тебя есть опыт администрирования публичных или приватных облаков;
Также будет круто, если ты:
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Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt/VMware;
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Умеешь администрировать кластера CEPH;
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Знаешь как развернуть кластер K8S и задеплоить свое приложение;
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Поработал с разнообразными SAN и NAS;
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Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения;
Что вас ждёт с нами:
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Работа в надежной, стабильной и комфортной компании - на рынке мы с 2006 года;
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Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;
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Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;
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Гибридный формат работы: команда всегда в офисе - тебе нужно будет выбрать 2 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк - 10 минут от м. Московские ворота;
В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха , где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис;
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Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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