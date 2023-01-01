QA Engineer (Craftum)
Craftum — молодая команда разработки SaaS-решений. Наш флагманский продукт — амбициозный и развивающийся конструктор сайтов.
Проект находится на стадии активного маркетинга и развития инфраструктуры, поэтому мы усиливаем нашу текущую команду разработки. У нас есть инвесторы и планы на ближайшие 3 года.
- JavaScript
- Gitlab
- SQL
- Из основного: проработать систему автотестирования на проекте (есть наброски и примеры автоматизации в смежных проектах).
- Покрывать компоненты системы при согласовании с командой разработки.
- Опыт мануального тестирования frontend и backend от 2-х лет.
- Хорошее знание JavaScript.
- Опыт автоматизированного тестирования от года (опыт настройки, создания тестового фреймворка, организации процесса автоматизированного тестирования будет преимуществом).
- Опыт работы/настройки пайплайнов в CI/CD (Gitlab).
- Глубокие знания различных видов тестирования, их особенностей.
- Знания SQL на уровне запроса с join.
Будет преимуществом:
- Знание TypeScript.
- Опыт автоматизации с использованием Playwright, Cypress, Puppetier.
- Работа в надежной и стабильной компании, которая на рынке уже много лет.
- Стабильные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня.
- График работы 5/2.
- В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис.
- Плюшки в виде питания, спорта и ДМС, конечно же, есть.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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