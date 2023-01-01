QA Engineer (Craftum)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Craftum — молодая команда разработки SaaS-решений. Наш флагманский продукт — амбициозный и развивающийся конструктор сайтов.

Проект находится на стадии активного маркетинга и развития инфраструктуры, поэтому мы усиливаем нашу текущую команду разработки. У нас есть инвесторы и планы на ближайшие 3 года.

Технологии/инструменты:
  • JavaScript
  • Gitlab
  • SQL
 
Что нужно делать:
  • Из основного: проработать систему автотестирования на проекте (есть наброски и примеры автоматизации в смежных проектах).
  • Покрывать компоненты системы при согласовании с командой разработки.
Ожидания:
  • Опыт мануального тестирования frontend и backend от 2-х лет.
  • Хорошее знание JavaScript.
  • Опыт автоматизированного тестирования от года (опыт настройки, создания тестового фреймворка, организации процесса автоматизированного тестирования будет преимуществом).
  • Опыт работы/настройки пайплайнов в CI/CD (Gitlab).
  • Глубокие знания различных видов тестирования, их особенностей.
  • Знания SQL на уровне запроса с join.

Будет преимуществом:

  • Знание TypeScript.
  • Опыт автоматизации с использованием Playwright, Cypress, Puppetier.
Что тебя ждёт с нами:
  • Работа в надежной и стабильной компании, которая на рынке уже много лет.
  • Стабильные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня.
  • График работы 5/2.
  • В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис.
  • Плюшки в виде питания, спорта и ДМС, конечно же, есть.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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