Content Lead

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы в поисках контент лида в нашу команду международного направленияпродукта. Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

ДМС и компенсация приемов психолога;

Компенсация спорта;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);

Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

Контроль всех единиц контента;

Разработка и контроль соблюдения Tone-of-voice для проекта;

Разработка и реализация контент-плана в каналах email, social, сайт, реклама;

Информационный контент (разделы инструкции, документация, блог):

Курирование процесса выпуска контента внешними техническими писателями (сейчас это 6 специалистов)

Курирование выпуска переводов контента;

Подбор и контроль внешних авторов.

Коммерческий контент:

Написание и выпуск лендингов;

Контроль выпуска локализаций страниц на сайте;

Разработка текстов для email-рассылок, рекламных объявлений и социальных сетей.

Что для нас важно:

Английский не ниже уровня B2;

Опыт работы на аналогичной должности in-house (классно, если был опыт работы в технически сложных/IT продуктах);

Преимуществом будет профильное (лингвистика, журналистика и др.) или техническое высшее образование.

Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)