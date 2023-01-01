Старший системный инженер/ Администратор в Timeweb Cloud

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами.

Что нужно делать:

Развивать нашу платформу управления облаком(Python);

Проводить ресерч современных технических решений;

Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов;

Тебе к нам, если:

Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;

Ты работал с системами виртуализации;

Ты разбираешься в сетях и можешь объяснить разницу VLAN и VXLAN, знаешь, что такое BGP;

Хорошо знаком с сетевым стеком linux, а также умеешь работать с OpenvSwitch и знаешь при чем тут OpenFlow;

У тебя есть опыт администрирования публичных или приватных облаков;

Также будет круто, если ты: