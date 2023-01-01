Старший системный инженер/ Администратор в Timeweb Cloud
Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.
Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами.
Что нужно делать:
- Развивать нашу платформу управления облаком(Python);
- Проводить ресерч современных технических решений;
- Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов;
Тебе к нам, если:
- Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;
- Ты работал с системами виртуализации;
- Ты разбираешься в сетях и можешь объяснить разницу VLAN и VXLAN, знаешь, что такое BGP;
- Хорошо знаком с сетевым стеком linux, а также умеешь работать с OpenvSwitch и знаешь при чем тут OpenFlow;
- У тебя есть опыт администрирования публичных или приватных облаков;
Также будет круто, если ты:
- Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt;
- Поработал с разными SDN(OVN , Tungsten Fabric);
- Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения;
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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