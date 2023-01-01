Старший системный инженер/ Администратор в Timeweb Cloud

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами. 

Что нужно делать:

  • Развивать нашу платформу управления облаком(Python);
  • Проводить ресерч современных технических решений;
  • Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов;

Тебе к нам, если:

  • Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;
  • Ты работал с системами виртуализации;
  • Ты разбираешься в сетях и можешь объяснить разницу VLAN и VXLAN, знаешь, что такое BGP;
  • Хорошо знаком с сетевым стеком linux,  а также умеешь работать с OpenvSwitch и знаешь при чем тут OpenFlow;
  • У тебя есть опыт администрирования публичных или приватных облаков;

Также будет круто, если ты:

  • Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt;
  • Поработал с разными SDN(OVN , Tungsten Fabric);
  • Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения;

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb