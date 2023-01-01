QA Automation ( middle+/senior)
Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты умеешь автоматизировать тесты на js/ts — тебе к нам!
Задачи:
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Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;
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Поддержка существующих автотестов;
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Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;
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Помощь в ручном тестировании по запросу команды разработки.
Требования:
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Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2-х лет;
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Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;
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Глубокие знания JavaScript (TypeScript);
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Знание архитектуры тестового фреймворка, плюсом будет опыт в развертывании автоматизации с нуля;
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Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);
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Знание Playwright;
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Написание SQL запросов, плюсом будет опыт работы с NoSQL DBs (Redis);
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Интеграция автотестов в CI/CD (GitLab, BitBucket).
Будет преимуществом:
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Опыт в автоматизации мобильных приложений;
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Опыт в нагрузочном тестировании (Apache JMeter, K6);
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Опыт работы с S3.
Условия:
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Идеально, если ты сможешь работать в офисе, но можно и удалённо.
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Официальное оформление, белая ЗП.
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Классная молодая команда, прозрачные процессы, лояльное руководство.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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