QA Automation ( middle+/senior)

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты умеешь автоматизировать тесты на js/ts — тебе к нам!

Задачи:

Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;

Поддержка существующих автотестов;

Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;

Помощь в ручном тестировании по запросу команды разработки.

Требования:

Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2-х лет;

Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;

Глубокие знания JavaScript (TypeScript);

Знание архитектуры тестового фреймворка, плюсом будет опыт в развертывании автоматизации с нуля;

Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);

Знание Playwright;

Написание SQL запросов, плюсом будет опыт работы с NoSQL DBs (Redis);

Интеграция автотестов в CI/CD (GitLab, BitBucket).

Будет преимуществом:

Опыт в автоматизации мобильных приложений;

Опыт в нагрузочном тестировании (Apache JMeter, K6);

Опыт работы с S3.

Условия: