QA Automation ( middle+/senior)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты умеешь автоматизировать тесты на js/ts — тебе к нам!

Задачи:

  • Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;

  • Поддержка существующих автотестов;

  • Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;

  • Помощь в ручном тестировании по запросу команды разработки.

Требования:

  • Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2-х лет;

  • Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;

  • Глубокие знания JavaScript (TypeScript);

  • Знание архитектуры тестового фреймворка, плюсом будет опыт в развертывании автоматизации с нуля;

  • Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);

  • Знание Playwright;

  • Написание SQL запросов, плюсом будет опыт работы с NoSQL DBs (Redis);

  • Интеграция автотестов в CI/CD (GitLab, BitBucket).

Будет преимуществом:

  • Опыт в автоматизации мобильных приложений;

  • Опыт в нагрузочном тестировании (Apache JMeter, K6);

  • Опыт работы с S3.

Условия:

  • Идеально, если ты сможешь работать в офисе, но можно и удалённо.

  • Официальное оформление, белая ЗП.

  • Классная молодая команда, прозрачные процессы, лояльное руководство.

 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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