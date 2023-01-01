Python разработчик в Timeweb Cloud

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами. В своих сервисах мы используем  fastapi, ponyorm, python-rq или celery, redis, rabbitmq, mysql. 

Что нужно делать:

  • Развивать нашу платформу управления облаком(Python);
  • Писать новые сервисы и настраивать их деплой в k8s;
  • Проводить ресерч современных технических решений;
  • Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов;

Тебе к нам, если:

  • Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;
  • Создавать облачные сервисы из низкоуровневых систем виртуализации;
  • Умеешь писать деплой приложения в .gitlab-ci.ym с использованием helm chart;
  • Расскажешь различия монолитной от микросервисной архитектуры

Также будет круто, если ты:

  • Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt/VMware;
  • Понимаешь принципы построения оверлейных сетей (ovs, ovn, Tungsten Fabric) и можешь писать OpenFlow правила;
  • Есть опыт с сетевыми хранилищами например Ceph;
  • Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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