JavaScript FullStack Developer

Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS / PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на React и Node.JS (или хочешь начать на них писать) — тебе к нам!

Технологии/инструменты: JavaScript

Node.js

TypeScript

MySQL

Docker API