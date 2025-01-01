Директор по информационной безопасности/CISO

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Мы — Timeweb Cloud, международный cloud-провайдер с фокусом на Россию.

Более 100 000 клиентов, тысячи физических серверов, свыше 150 000 виртуальных машин, десятки сервисов — и всё это растёт и расширяется в геометрической прогрессии. У нас fast-paced среда, гибкая команда и высокий технологический уровень.

 

Кто нам нужен:

  • Технический CISO с опытом в облачных платформах и пониманием, как работает инфраструктура "под капотом";
  • Специалист, который готов не просто выстраивать процессы, а руками разбираться технологическом ландшафте с длинной историей;
  • Лидер, которому интересно строить и развивать техническую команду по ИБ — с сильным инжиниринговым ядром, а не только с экспертами по бумажкам;
  • Эксперт, который умеет говорить на языке инженеров и понимает, что хорошая безопасность не должна мешать динамике разработки и сопровождения;

 

Что с Вас:

  • Глубокое понимание архитектуры cloud, гипервизоров, сетей, принципов контейнеризации, DevOps/CI/CD;
  • Опыт внедрения технических средств защиты (SIEM, IAM, WAF, IDS/IPS, SAST/DAST, секрет-менеджмент);
  • Умение анализировать и автоматизировать аудит, обнаружение и реагирование на инциденты, проводить pentest или организовывать Red/Blue team;
  • Навыки программирования/скриптинга (bash, python и др.) для быстрых проверок и автоматизации рутин;
  • Лидерство и способность собрать "боевую" команду инженеров;

 

Что делать:

  • Построить контроль доступа и ролевые модели для саппорта, девопсов, менеджеров и всей инженерной команды;
  • Проаудировать существующую инфраструктуру — от сисадминских рабочих мест до серверов и гипервизоров;
  • Выстроить полноценный мониторинг и логирование (SIEM, централизованный лог-менеджмент, инциденты);
  • Встроить ИБ-практики и автоматизацию в продуктовую разработку (security by design);
  • Проверить и внедрить решения по защите CI/CD, управлению секретами, безопасному деплою и hardening-у окружения;
  • Организовать регулярное тестирование безопасности (pentest, code review, threat modeling) для сервисов и компонентов платформы;
  • Подобрать и усилить инженеров по направлениям: cloud security, инфраструктурная защита, application security;
  • Организовать взаимодействие ИБ с разработкой и инфраструктурой на уровне техник и практик, а не только процессов;
  • Обеспечивать видимость рисков для тех, кто принимает решения — предоставляя реальные технические выводы, критерии и метрики;

Что с нас:

  • Белая зарплата и официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

Гибкий и гибридный график работы (Санкт-Петербург, офис у м.«Московские ворота»);

  • ДМС и компенсация психолога, спорта и питания;
  • Широкое технологическое поле для экспериментов и внедрения современных решений;
  • Участие в формировании core-команды ИБ и влиянии на архитектуру всей компании;
  • Свобода принятия технических решений и быстрые итерации;
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb