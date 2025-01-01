Главный бухгалтер
Группа IT-компаний Timeweb существует уже 19 лет и за это время стала лидером в своей области на рынке РФ и СНГ.
Мы занимаемся созданием программного обеспечения, размещением и хранением данных, являемся резидентами Сколково и наши продукты входят в реестр отечественного ПО.
Наша компания растёт и развивается, а значит, нам нужно расширять и отдел бухгалтерии :)
Сейчас нам в команду нужен Главный бухгалтер на один из участков.
Чем предстоит заниматься:
-
Вести бухгалтерский и налоговый учет в группе компаний (по 1 ЮЛ на УСН самостоятельно, по другим - функционально);
-
Участвовать в согласовании договоров;
-
Взаимодействовать с банками, аудиторами, налоговыми органами и внебюджетными фондами;
-
Подготавливать ответы на требования ФНС;
-
Формировать бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность;
-
Обеспечивать своевременную уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
-
Контролировать документооборот и соблюдение внутренних регламентов;
-
Оптимизировать бухгалтерские процессы и внедрять улучшения;
-
Выполнять поручения главного бухгалтера, участвовать в решении задач отдела, обучать и замещать коллег при необходимости.
Что с Вас:
-
Опыт работы главным бухгалтером или заместителем от 5 лет, опыт в IT или телеком-компании обязателен (АО; ООО);
-
Опыт ведения налогового учёта, составления деклараций по налогу на прибыль, НДС, УСН, отчетов по заработной плате, статистических отчетов, бухгалтерской отчетности в компаниях с большим объемом операций (УСН, ОСНО);
-
Знание ФСБУ, ВЭД, порядка расчетов с физическими лицами и контрагентами, банковских операций и кассовой дисциплины, законодательства в сфере бухгалтерского учёта и налогообложения, порядка применения it-льгот, основ трудового и договорного права;
-
Опыт участия в налоговых и аудиторских проверках;
-
Глубокое знание программ и практический опыт работы в 1С:Бухгалтерия 8.3 и ЗУП 8.3, ЭДО (СБИС, Калуга Астрал, Диадок), опыт в автоматизации процессов;
-
Высшее экономическое/бухгалтерское образование;
-
Проактивность, внимательность к деталям, самостоятельность, инициативность, умение работать в команде, ответственность.
Что с нас:
-
Обсуждаем ваши пожелания по уровню зарплаты;
-
Официально устраиваем по ТК РФ с 1-го дня и платим белую зарплату без задержек;
-
Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
-
График работы 5/2 ( с 09:00 или 10:00);
-
Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
-
На период испытательного срока работа в офисе, после возможно рассмотреть гибридный формат;
-
Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.