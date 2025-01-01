Группа IT-компаний Timeweb существует уже 19 лет и за это время стала лидером в своей области на рынке РФ и СНГ.

Мы занимаемся созданием программного обеспечения, размещением и хранением данных, являемся резидентами Сколково и наши продукты входят в реестр отечественного ПО.

Наша компания растёт и развивается, а значит, нам нужно расширять и отдел бухгалтерии :)

Сейчас нам в команду нужен Главный бухгалтер на один из участков.

Чем предстоит заниматься:

Вести бухгалтерский и налоговый учет в группе компаний (по 1 ЮЛ на УСН самостоятельно, по другим - функционально);

Участвовать в согласовании договоров;

Взаимодействовать с банками, аудиторами, налоговыми органами и внебюджетными фондами;

Подготавливать ответы на требования ФНС;

Формировать бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность;

Обеспечивать своевременную уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

Контролировать документооборот и соблюдение внутренних регламентов;

Оптимизировать бухгалтерские процессы и внедрять улучшения;

Выполнять поручения главного бухгалтера, участвовать в решении задач отдела, обучать и замещать коллег при необходимости.

Что с Вас:

Опыт работы главным бухгалтером или заместителем от 5 лет, опыт в IT или телеком-компании обязателен (АО; ООО);

Опыт ведения налогового учёта, составления деклараций по налогу на прибыль, НДС, УСН, отчетов по заработной плате, статистических отчетов, бухгалтерской отчетности в компаниях с большим объемом операций (УСН, ОСНО);

Знание ФСБУ, ВЭД, порядка расчетов с физическими лицами и контрагентами, банковских операций и кассовой дисциплины, законодательства в сфере бухгалтерского учёта и налогообложения, порядка применения it-льгот, основ трудового и договорного права;

Опыт участия в налоговых и аудиторских проверках;

Глубокое знание программ и практический опыт работы в 1С:Бухгалтерия 8.3 и ЗУП 8.3, ЭДО (СБИС, Калуга Астрал, Диадок), опыт в автоматизации процессов;

Высшее экономическое/бухгалтерское образование;

Проактивность, внимательность к деталям, самостоятельность, инициативность, умение работать в команде, ответственность.

Что с нас: