Главный бухгалтер

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Группа IT-компаний Timeweb существует уже 19 лет и за это время стала лидером в своей области на рынке РФ и СНГ.

Мы занимаемся созданием программного обеспечения, размещением и хранением данных, являемся резидентами Сколково и наши продукты входят в реестр отечественного ПО.

Наша компания растёт и развивается, а значит, нам нужно расширять и отдел бухгалтерии :)

Сейчас нам в команду нужен Главный бухгалтер на один из участков.

Чем предстоит заниматься:

  • Вести бухгалтерский и налоговый учет в группе компаний (по 1 ЮЛ на УСН самостоятельно, по другим - функционально);

  • Участвовать в согласовании договоров;

  • Взаимодействовать с банками, аудиторами, налоговыми органами и внебюджетными фондами;

  • Подготавливать ответы на требования ФНС;

  • Формировать бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность;

  • Обеспечивать своевременную уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

  • Контролировать документооборот и соблюдение внутренних регламентов;

  • Оптимизировать бухгалтерские процессы и внедрять улучшения;

  • Выполнять поручения главного бухгалтера, участвовать в решении задач отдела, обучать и замещать коллег при необходимости.

Что с Вас:

  • Опыт работы главным бухгалтером или заместителем от 5 лет, опыт в IT или телеком-компании обязателен (АО; ООО);

  • Опыт ведения налогового учёта, составления деклараций по налогу на прибыль, НДС, УСН, отчетов по заработной плате, статистических отчетов, бухгалтерской отчетности в компаниях с большим объемом операций (УСН, ОСНО);

  • Знание ФСБУ, ВЭД, порядка расчетов с физическими лицами и контрагентами, банковских операций и кассовой дисциплины, законодательства в сфере бухгалтерского учёта и налогообложения, порядка применения it-льгот, основ трудового и договорного права;

  • Опыт участия в налоговых и аудиторских проверках;

  • Глубокое знание программ и практический опыт работы в 1С:Бухгалтерия 8.3 и ЗУП 8.3, ЭДО (СБИС, Калуга Астрал, Диадок), опыт в автоматизации процессов;

  • Высшее экономическое/бухгалтерское образование;

  • Проактивность, внимательность к деталям, самостоятельность, инициативность, умение работать в команде, ответственность.

Что с нас:

  • Обсуждаем ваши пожелания по уровню зарплаты;

  • Официально устраиваем по ТК РФ с 1-го дня и платим белую зарплату без задержек;

  • Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;

  • График работы 5/2 ( с 09:00 или 10:00);

  • Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;

  • На период испытательного срока работа в офисе, после возможно рассмотреть гибридный формат;

  • Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

