B2B Sales Manager/Менеджер по корпоративным продажам
О компании:
Timeweb — это международная технологическая экосистема, объединяющая продукты в области хостинга, облачных решений, образования, контента и рекламы. Нашими сервисами пользуются более 200 000 клиентов, а каждый десятый сайт в рунете размещается на наших серверах. Мы постоянно развиваемся и расширяем команду, поэтому ищем специалиста в B2B-продажах.
О команде и роли:
Основная задача — консультировать клиентов по облачным решениям Timeweb Cloud, помогать в выборе услуг, проводить переговоры и заключать сделки.
Вы будете взаимодействовать как с новыми клиентами, так и с партнерами, помогая им масштабировать бизнес с помощью наших технологий.
Обязанности:
- Обрабатывать входящие заявки от потенциальных клиентов.
- Консультировать по облачным решениям, помогать подобрать оптимальный продукт.
- Проводить переговоры, презентации, демо-встречи.
- Готовить коммерческие предложения и заключать сделки.
- Взаимодействовать с командой проектного управления и разработки.
- Выполнять план продаж и вести отчетность.
- Регулярно повышать квалификацию, изучать новые технологии.
Требования:
- B2B-продажи — от 2–3 лет.
- Опыт работы с облачными технологиями — от 1 года.
- Глубокое понимание этапов продаж и работы с ВПР.
- Базовые знания облачных решений.
- Самостоятельность, умение анализировать ситуацию и предлагать решения!
Условия:
- Официальное оформление в аккредитованной IT-компании со всеми вытекающими преимуществами.
- Частичная компенсация занятий спортом.
- 8 дополнительных day-off в год — по 2 каждый квартал.
Дополнительно для сотрудников петербургского офиса:
- Возможность работать удаленно или из офиса (10 минут от м. Московские Ворота).
- ДМС и компенсация питания через «НаЛанч».
- Приемы офисного врача.
- Кухня с кофе, чаем, фруктами и снеками.
- Корпоративная библиотека и внутреннее обучение.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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