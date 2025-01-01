B2B Sales Manager/Менеджер по корпоративным продажам

О компании:

Timeweb — это международная технологическая экосистема, объединяющая продукты в области хостинга, облачных решений, образования, контента и рекламы. Нашими сервисами пользуются более 200 000 клиентов, а каждый десятый сайт в рунете размещается на наших серверах. Мы постоянно развиваемся и расширяем команду, поэтому ищем специалиста в B2B-продажах.

О команде и роли:

Основная задача — консультировать клиентов по облачным решениям Timeweb Cloud, помогать в выборе услуг, проводить переговоры и заключать сделки.

Вы будете взаимодействовать как с новыми клиентами, так и с партнерами, помогая им масштабировать бизнес с помощью наших технологий.

Обязанности:

Обрабатывать входящие заявки от потенциальных клиентов.

Консультировать по облачным решениям, помогать подобрать оптимальный продукт.

Проводить переговоры, презентации, демо-встречи.

Готовить коммерческие предложения и заключать сделки.

Взаимодействовать с командой проектного управления и разработки.

Выполнять план продаж и вести отчетность.

Регулярно повышать квалификацию, изучать новые технологии.

Требования:

B2B-продажи — от 2–3 лет.

— от Опыт работы с облачными технологиями — от 1 года .

— от . Глубокое понимание этапов продаж и работы с ВПР .

и работы с . Базовые знания облачных решений.

Самостоятельность, умение анализировать ситуацию и предлагать решения!

Условия:

Официальное оформление в аккредитованной IT-компании со всеми вытекающими преимуществами.

в аккредитованной IT-компании со всеми вытекающими преимуществами. Частичная компенсация занятий спортом.

занятий спортом. 8 дополнительных day-off в год — по 2 каждый квартал.

Дополнительно для сотрудников петербургского офиса: