B2B Sales manager / Менеджер по корпоративным продажам

Санкт-Петербург/Москва ·
Полная занятость ·
Уровень дохода не указан

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)

Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем опытного менеджера по корпоративным (B2B) продажам, который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.

Задачи:

  • Продвижение и продажа продуктов облачных решений Timeweb.Cloud для новых и действующей баз корпоративных клиентов;
  • Выявление потребностей, формирование предложений и выстраивание эффективных, долговременных и лояльных отношений с корпоративными клиентами;
  • Погружение в инфраструктуру и ИТ бизнес-процессы клиентов, анализ задач и участие в ИТ-проектах клиентов, проведение online-презентаций функциональных возможностей платформы и возможностей Timeweb. Cloud, проведение коммерческих переговоров;
  • Подготовка коммерческих предложений совместно с pre-sale и техническими экспертами из продуктовой команды, защита решений перед заказчиком;
  • Формирование воронки продаж по продуктовому направлению, генерация и отработка лидов, заведение и контроль продвижения сделок в CRM;
  • Кросс-функциональное взаимодействие: c sales, с продуктовой командой, командой pre-sale, партнерскими порталами;
  • Участие в клиентских маркетинговых мероприятиях (на собственных и партнерских площадках), участие в конференциях.

Ждём от Вас:

  • Опыт работы в B2B-продажах от 2х лет;

  • Опыт тестирования гипотез различных сегментов и офферов;

  • Понимание цикла продаж в сегменте B2B.

Большой плюс, если Вы:

  • Знаете локальные и глобальные тренды в индустрии;
  • Имеете опыт работы с техническими сложными IT-продуктами;
  • Понимаете специфику продуктов Timeweb.cloud;
  • Владеете технологией Solution Selling и SPIN-продаж;
  • Имеете релевантную клиентскую базу;
  • Проживаете в Москве или Санкт-Петербурге.

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда;

  • KPI по результатам выполнения целей;

  • Заряженная команда из сильных специалистов;

  • Работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида, либо удаленный формат работы;

  • ДМС;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача, компенсация питания по “НаЛанч” и компенсация спорта;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;

  • По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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