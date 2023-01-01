Менеджер по корпоративным продажам / B2B Sales Manager

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 80 000 рублей

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Задачи:

  • Поиск и привлечение новых корпоративных клиентов;
  • Проведение встреч на уровне лиц, принимающих решения в компаниях;
  • Продажа сервисов и комплиментарных продуктов (публичное облако, управляемые сервисы, IT-инфраструктура);
  • Создание персональных коммерческих предложений;

Ждём от Вас:

  • Опыт работы в B2B-продажах от 2х лет;

  • Опыт работы с техническими сложными IT-продуктами обязателен;

  • Владение технологией Solution Selling и SPIN-продаж;

  • Наличие базового понимания в области облачных технологий;

  • Опыт тестирования гипотез различных сегментов и офферов;

  • Понимание цикла продаж в сегменте B2B.

Большой плюс, если Вы:

  • Знаете локальные и глобальные тренды в индустрии;

  • Понимаете принципы работы основных публичных облачных платформ (AWS, GCP, Microsoft Azure).
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Что с нас:

  • Белая зарплата + KPI по результатам выполнения целей;

  • Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;

  • Заряженная команда из сильных специалистов;

  • Работа в офисе у м. Московские ворота (мы за полное погружение и вовлечение в рабочий процесс);

  • Конечно, оформляем официально, кормим, поим и спонсируем спортивные увлечения :)

 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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