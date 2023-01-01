Менеджер по корпоративным продажам / B2B Sales Manager
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Задачи:
- Поиск и привлечение новых корпоративных клиентов;
- Проведение встреч на уровне лиц, принимающих решения в компаниях;
- Продажа сервисов и комплиментарных продуктов (публичное облако, управляемые сервисы, IT-инфраструктура);
- Создание персональных коммерческих предложений;
Ждём от Вас:
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Опыт работы в B2B-продажах от 2х лет;
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Опыт работы с техническими сложными IT-продуктами обязателен;
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Владение технологией Solution Selling и SPIN-продаж;
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Наличие базового понимания в области облачных технологий;
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Опыт тестирования гипотез различных сегментов и офферов;
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Понимание цикла продаж в сегменте B2B.
Большой плюс, если Вы:
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Знаете локальные и глобальные тренды в индустрии;
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Понимаете принципы работы основных публичных облачных платформ (AWS, GCP, Microsoft Azure).
Что с нас:
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Белая зарплата + KPI по результатам выполнения целей;
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Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;
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Заряженная команда из сильных специалистов;
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Работа в офисе у м. Московские ворота (мы за полное погружение и вовлечение в рабочий процесс);
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Конечно, оформляем официально, кормим, поим и спонсируем спортивные увлечения :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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