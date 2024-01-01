Бизнес-аналитик IT
Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке 18 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
И возможно, в нашей команде разработки продукта виртуального хостинга не хватает именно Вас!
Что делать:
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Работать с продуктовой командой для сбора, уточнения, корректировку и анализа требований;
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Формировать и вести артефакты бизнес-аналитики: пользовательские истории, сценарии использования, бизнес-правила, глоссарий терминов предметной области, диаграммы процессов;
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Анализ, подготовка и актуализация функциональных требований к продукту;
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Описание текущих процессов в компании, связанных с продуктом;
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Сотрудничать с командой разработки, менеджером проекта и руководителем отдела;
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Определять зоны для повышения качества и удовлетворенности сервисом.
Что мы ждем от Вас:
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Опыт работы бизнес-аналитиком от 1 года;
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Проактивная позиция по решаемым задачам;
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Навык описания функциональных требований в формате пользовательских историй и сценариев использования;
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Базовый опыт работы с реляционными базами данных, написание простых запросов;
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Развитые навыки представления данных и презентации своих решений.
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Хорошие коммуникативные навыки;
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Желание и умение работать в команде;
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Желание детально разобраться в продукте виртуального хостинга.
Для вас будет преимуществом (совсем не обязательно):
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Базовые навыки работы с системами управления версиями.
Мы стараемся заботиться о жизни наших сотрудников, поэтому:
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Рост вовлеченности и перечня задач по развитию компетенций;
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Рассмотрим комфортную для тебя зарплатную вилку;
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Предоставляем бонусы по результатам выполнения целей;
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Устраиваем с первого дня и соблюдаем ТК РФ, а также готовы работать с самозанятыми, ИП и вообще по-всякому :)
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Мы — резидент Сколково и аккредитованная IT-компания (со всеми вытекающими бонусами);
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Компенсируем обеды, оплачиваем спорт и предоставляем ДМС, если ты работаешь с нами в офисе;
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Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха, гибридный формат после испытательного срока;
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Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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