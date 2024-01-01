Бизнес-аналитик IT

Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке 18 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

И возможно, в нашей команде разработки продукта виртуального хостинга не хватает именно Вас!

Что делать:

Работать с продуктовой командой для сбора, уточнения, корректировку и анализа требований;

Формировать и вести артефакты бизнес-аналитики: пользовательские истории, сценарии использования, бизнес-правила, глоссарий терминов предметной области, диаграммы процессов;

Анализ, подготовка и актуализация функциональных требований к продукту;

Описание текущих процессов в компании, связанных с продуктом;

Сотрудничать с командой разработки, менеджером проекта и руководителем отдела;

Определять зоны для повышения качества и удовлетворенности сервисом.

Что мы ждем от Вас:

Опыт работы бизнес-аналитиком от 1 года;

Проактивная позиция по решаемым задачам;

Навык описания функциональных требований в формате пользовательских историй и сценариев использования;

Базовый опыт работы с реляционными базами данных, написание простых запросов;

Развитые навыки представления данных и презентации своих решений.

Хорошие коммуникативные навыки;

Желание и умение работать в команде;

Желание детально разобраться в продукте виртуального хостинга.

Для вас будет преимуществом (совсем не обязательно):

Базовые навыки работы с системами управления версиями.

Мы стараемся заботиться о жизни наших сотрудников, поэтому: