Бизнес-аналитик IT

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 100 000 рублей

Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке 18 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

И возможно, в нашей команде разработки продукта виртуального хостинга не хватает именно Вас!

Что делать:

  • Работать с продуктовой командой для сбора, уточнения, корректировку и анализа требований;

  • Формировать и вести артефакты бизнес-аналитики: пользовательские истории, сценарии использования, бизнес-правила, глоссарий терминов предметной области, диаграммы процессов;

  • Анализ, подготовка и актуализация функциональных требований к продукту;

  • Описание текущих процессов в компании, связанных с продуктом;

  • Сотрудничать с командой разработки, менеджером проекта и руководителем отдела;

  • Определять зоны для повышения качества и удовлетворенности сервисом.

Что мы ждем от Вас:

  • Опыт работы бизнес-аналитиком от 1 года;

  • Проактивная позиция по решаемым задачам;

  • Навык описания функциональных требований в формате пользовательских историй и сценариев использования;

  • Базовый опыт работы с реляционными базами данных, написание простых запросов;

  • Развитые навыки представления данных и презентации своих решений.

  • Хорошие коммуникативные навыки;

  • Желание и умение работать в команде;

  • Желание детально разобраться в продукте виртуального хостинга.

Для вас будет преимуществом (совсем не обязательно):

  • Базовые навыки работы с системами управления версиями.

Мы стараемся заботиться о жизни наших сотрудников, поэтому:

  • Рост вовлеченности и перечня задач по развитию компетенций;

  • Рассмотрим комфортную для тебя зарплатную вилку;

  • Предоставляем бонусы по результатам выполнения целей;

  • Устраиваем с первого дня и соблюдаем ТК РФ, а также готовы работать с самозанятыми, ИП и вообще по-всякому :)

  • Мы — резидент Сколково и аккредитованная IT-компания (со всеми вытекающими бонусами);

  • Компенсируем обеды, оплачиваем спорт и предоставляем ДМС, если ты работаешь с нами в офисе;

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха, гибридный формат после испытательного срока;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;

 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
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