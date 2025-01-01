Automation QA Engineer (JavaScript)

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

На данный момент у нас есть дружная мини-команда тестирования с отлаженными процессами. В силу того, что мы масштабируем Cloud в целом ищем АQA Engineer в петербургский офис.

Задачи: