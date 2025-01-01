Automation QA Engineer (JavaScript)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
100 000 руб.

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

На данный момент у нас есть дружная мини-команда тестирования с отлаженными процессами. В силу того, что мы масштабируем Cloud в целом ищем АQA Engineer в петербургский офис.

Задачи:

  • Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;

  • Поддержка существующих автотестов;

  • Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;

    Требования:

    • Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2-х лет;

    • Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;

    • Глубокие знания JavaScript (TypeScript);

    • Знание архитектуры тестового фреймворка, плюсом будет опыт в развертывании автоматизации с нуля;

    • Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);

    • Знание Playwright;

    • Написание SQL запросов, плюсом будет опыт работы с NoSQL DBs (Redis);

    • Интеграция автотестов в CI/CD (GitLab, BitBucket);

    На данный момент рассматриваем сотрудника на гибридный график в офис, резюме с удаленной работой не рассматриваем :)

    Что с нас:

    • Классная молодая команда, прозрачные процессы, лояльное руководство.

    • Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;

    • Гибкое начало рабочего дня;
    • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха с гибридным графиком посещения;
    • Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться;
    • А ещё платим вовремя, кормим, поим, развлекаем :)

    Для быстрого коннекта напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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