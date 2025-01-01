Automation QA Engineer (JavaScript)
Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
На данный момент у нас есть дружная мини-команда тестирования с отлаженными процессами. В силу того, что мы масштабируем Cloud в целом ищем АQA Engineer в петербургский офис.
Задачи:
-
Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;
-
Поддержка существующих автотестов;
-
Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов;
Требования:
-
Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2-х лет;
-
Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;
-
Глубокие знания JavaScript (TypeScript);
-
Знание архитектуры тестового фреймворка, плюсом будет опыт в развертывании автоматизации с нуля;
-
Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);
-
Знание Playwright;
-
Написание SQL запросов, плюсом будет опыт работы с NoSQL DBs (Redis);
-
Интеграция автотестов в CI/CD (GitLab, BitBucket);
На данный момент рассматриваем сотрудника на гибридный график в офис, резюме с удаленной работой не рассматриваем :)
Что с нас:
-
Классная молодая команда, прозрачные процессы, лояльное руководство.
-
Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
- Гибкое начало рабочего дня;
- Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха с гибридным графиком посещения;
- Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться;
- А ещё платим вовремя, кормим, поим, развлекаем :)
Для быстрого коннекта напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм.
-
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.