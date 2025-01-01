Automation QA Engineer

Удаленно ·
Полная занятость ·

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

На данный момент у нас есть дружная мини-команда тестирования с отлаженными процессами. В силу того, что мы масштабируем Cloud в целом, ищем Middle/Middle+ AQA Engineer.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • Удаленный формат работы по России или гибрид в петербургском офисе;

  • ДМС и компенсация приемов психолога, приемы офисного врача;

  • Компенсация спорта, для сотрудников из Питера оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Задачи:

  • Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;
  • Поддержка существующих автотестов;
  • Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов

Про нашу систему автотестов написали на Хабре: habr.com/ru/companies/timeweb/articles/922640/

Требования:

  • Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2 лет;
  • Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;
  • Глубокие знания JavaScript (TypeScript);
  • Знание архитектуры тестового фреймворка;
  • Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);
  • Знание Playwright;
  • Написание SQL-запросов;
  • Опыт интеграции автотестов в CI/CD (Gitlab, Bitbucket).

Плюсом будет

  • Опыт в развертывании автоматизации с нуля;
  • Опыт работы с NoSQL DBs (Redis).

Для удобства коммуникации добавьте в сопроводительное @ своего телеграма :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

