Automation QA Engineer

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

На данный момент у нас есть дружная мини-команда тестирования с отлаженными процессами. В силу того, что мы масштабируем Cloud в целом, ищем Middle/Middle+ AQA Engineer.

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

Удаленный формат работы по России или гибрид в петербургском офисе;

ДМС и компенсация приемов психолога, приемы офисного врача;

Компенсация спорта, для сотрудников из Питера оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Задачи:

Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;

Поддержка существующих автотестов;

Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов

Про нашу систему автотестов написали на Хабре: habr.com/ru/companies/timeweb/articles/922640/

Требования:

Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2 лет;

Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;

Глубокие знания JavaScript (TypeScript);

Знание архитектуры тестового фреймворка;

Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);

Знание Playwright;

Написание SQL-запросов;

Опыт интеграции автотестов в CI/CD (Gitlab, Bitbucket).

Плюсом будет

Опыт в развертывании автоматизации с нуля;

Опыт работы с NoSQL DBs (Redis).

Для удобства коммуникации добавьте в сопроводительное @ своего телеграма :)