Automation QA Engineer
Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: облачные серверы, Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
На данный момент у нас есть дружная мини-команда тестирования с отлаженными процессами. В силу того, что мы масштабируем Cloud в целом, ищем Middle/Middle+ AQA Engineer.
Что мы предлагаем:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
-
Удаленный формат работы по России или гибрид в петербургском офисе;
-
ДМС и компенсация приемов психолога, приемы офисного врача;
-
Компенсация спорта, для сотрудников из Питера оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
-
Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)
Задачи:
- Развитие тестовой системы продукта — увеличение тестового покрытия, добавление новых направлений тестирования, покрытие новых компонентов приложения и фич;
- Поддержка существующих автотестов;
- Анализ результатов выполнения тестов, создание баг-репортов
Про нашу систему автотестов написали на Хабре: habr.com/ru/companies/timeweb/articles/922640/
Требования:
- Опыт в автоматизированном тестировании API и Web от 2 лет;
- Знание принципов ООП, понимание роли тестирования на каждом этапе SDLC;
- Глубокие знания JavaScript (TypeScript);
- Знание архитектуры тестового фреймворка;
- Понимание и использование основных дизайн-паттернов автоматизации (Page Object Model, Page Elements, Page Factory);
- Знание Playwright;
- Написание SQL-запросов;
- Опыт интеграции автотестов в CI/CD (Gitlab, Bitbucket).
Плюсом будет
- Опыт в развертывании автоматизации с нуля;
- Опыт работы с NoSQL DBs (Redis).
Для удобства коммуникации добавьте в сопроводительное @ своего телеграма :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.