Account Manager / Менеджер по работе с клиентами
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)
Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем Account Manager / Менеджера по работе с клиентами, который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.
Задачи:
- Обработка входящих обращений: почта, звонки, мессенджеры, доведение до продажи;
- Подготовка коммерческих предложений для входящих обращений и текущих партнеров;
- Онбординг новых партнеров, сопровождение партнера на всех этапах;
- Удержание текущего пула партнеров, увеличение их среднего чека;
- Регулярная рабочая коммуникация с партнерами: согласования, запросы информации, получение комментариев, регулярная отчетность, и пр.;
- Контроль документооборота по курируемым партнерам;
- Тестирование гипотез по привлечению новых партнеров;
- Консультирование партнеров по услугам, сервису, ассортименту, условиям работы;
- Совершение исходящих звонков по существующей клиентской базе с целью возобновления или поддержания сотрудничества и увеличения продаж;
- Ведение базы в CRM-системе;
- Ведение отчетности по курируемым партнерам
Что ждем от вас:
- Опыт работы на аналогичной должности от года;
- Отличные навыки общения и взаимодействия;
- Способность работать с технологическими платформами и инструментами;
- Знание основ маркетинга, рекламы и коммуникаций;
- Интерес к технологиям и возможность понимать “технический язык”;
- Умение работать с цифрами и бюджетами, внимательность;
- Умение визуализировать информацию и презентовать (устно и в поддерживающих материалах);
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Высокий уровень самоорганизации и ответственности.
Будет плюсом:
- Образование в сфере ИТ или общее представление об IT решениях и сервисах;
- Опыт в облачных технологиях;
- Опыт работы в B2B-продажах.
Что мы предлагаем:
- Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно продавать;
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
- Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;
- Заряженная команда из сильных специалистов;
- ДМС;
- 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
- Работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида или удаленный формат.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
- Приемы офисного врача;
- Компенсация питания по “НаЛанч”;
- Компенсация спорта и оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
- Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
- Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;
- По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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