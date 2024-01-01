Account Manager / Менеджер по работе с клиентами

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)

Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем Account Manager / Менеджера по работе с клиентами, который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.

Задачи:

Обработка входящих обращений: почта, звонки, мессенджеры, доведение до продажи;

Подготовка коммерческих предложений для входящих обращений и текущих партнеров;

Онбординг новых партнеров, сопровождение партнера на всех этапах;

Удержание текущего пула партнеров, увеличение их среднего чека;

Регулярная рабочая коммуникация с партнерами: согласования, запросы информации, получение комментариев, регулярная отчетность, и пр.;

Контроль документооборота по курируемым партнерам;

Тестирование гипотез по привлечению новых партнеров;

Консультирование партнеров по услугам, сервису, ассортименту, условиям работы;

Совершение исходящих звонков по существующей клиентской базе с целью возобновления или поддержания сотрудничества и увеличения продаж;

Ведение базы в CRM-системе;

Ведение отчетности по курируемым партнерам

Что ждем от вас:

Опыт работы на аналогичной должности от года;

Отличные навыки общения и взаимодействия;

Способность работать с технологическими платформами и инструментами;

Знание основ маркетинга, рекламы и коммуникаций;

Интерес к технологиям и возможность понимать “технический язык”;

Умение работать с цифрами и бюджетами, внимательность;

Умение визуализировать информацию и презентовать (устно и в поддерживающих материалах);

Умение работать в режиме многозадачности;

Грамотная устная и письменная речь;

Высокий уровень самоорганизации и ответственности.

Будет плюсом:

Образование в сфере ИТ или общее представление об IT решениях и сервисах;

Опыт в облачных технологиях;

Опыт работы в B2B-продажах.

Что мы предлагаем:

Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно продавать;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;

Заряженная команда из сильных специалистов;

ДМС;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида или удаленный формат.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе: