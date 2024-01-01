Account Manager / Менеджер по работе с клиентами

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
Уровень дохода не указан

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)

Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем Account Manager / Менеджера по работе с клиентами, который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.

Задачи:

  • Обработка входящих обращений: почта, звонки, мессенджеры, доведение до продажи;
  • Подготовка коммерческих предложений для входящих обращений и текущих партнеров;
  • Онбординг новых партнеров, сопровождение партнера на всех этапах;
  • Удержание текущего пула партнеров, увеличение их среднего чека;
  • Регулярная рабочая коммуникация с партнерами: согласования, запросы информации, получение комментариев, регулярная отчетность, и пр.;
  • Контроль документооборота по курируемым партнерам;
  • Тестирование гипотез по привлечению новых партнеров;
  • Консультирование партнеров по услугам, сервису, ассортименту, условиям работы;
  • Совершение исходящих звонков по существующей клиентской базе с целью возобновления или поддержания сотрудничества и увеличения продаж;
  • Ведение базы в CRM-системе;
  • Ведение отчетности по курируемым партнерам

Что ждем от вас:

  • Опыт работы на аналогичной должности от года;
  • Отличные навыки общения и взаимодействия;
  • Способность работать с технологическими платформами и инструментами;
  • Знание основ маркетинга, рекламы и коммуникаций;
  • Интерес к технологиям и возможность понимать “технический язык”;
  • Умение работать с цифрами и бюджетами, внимательность;
  • Умение визуализировать информацию и презентовать (устно и в поддерживающих материалах);
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Высокий уровень самоорганизации и ответственности.

Будет плюсом:

  • Образование в сфере ИТ или общее представление об IT решениях и сервисах;
  • Опыт в облачных технологиях;
  • Опыт работы в B2B-продажах.

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно продавать;
  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
  • Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;
  • Заряженная команда из сильных специалистов;
  • ДМС;
  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
  • Работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида или удаленный формат.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;
  • Компенсация питания по “НаЛанч”;
  • Компенсация спорта и оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
  • Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;
  • По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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