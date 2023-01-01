Tech lead / Руководитель инфраструктурного подразделения информационной безопасности

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 100 000 рублей

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч. :)
И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.

Наша амбициозная цель — сделать лучший хостинг в России.

Чем Вы будете заниматься:

  • Обеспечением бесперебойного функционирования систем информационной безопасности в инфраструктуре;

  • Составлением и реализацией RoadMap ключевых аспектов информационной безопасности инфраструктуры;

  • Внедрением/поддержкой/модернизацией технических систем защиты информации (DLP, IDM, WAF, Антивирусное ПО и др.);

  • Расследованием инцидентов;

  • Коммуникацией в вопросах информационной безопасности со всеми отделами в компании;

  • Организацией контроля, ограничения и разрешения доступа сотрудников к внутренним/внешним ресурсам;

  • Руководством группой инженеров информационной безопасности инфраструктуры.

Что мы ждем от Вас:

  • Опыт администрирования операционных систем на базе Linux от 3-х лет, Windows в нашей инфраструктуре не используется;

  • Опыт работы в информационной безопасности от 3-х лет;

  • Практические навыки работы с решениями информационной безопасности (вендорских или Opensource) / анализ защищенности / сетевая безопасность / антивирусные средства защиты / защита приложений;

  • Знание средств обнаружения и предотвращения вторжений;

  • Опыт работы с СЗИ (IDS/IPS, WAF, DLP, SIEM, FW);

  • Знания сетевых протоколов (IPv4, IPv6, TCP/UDP);

  • Владение скриптовыми языками: Bash, Perl, Python, PHP, etc;

  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible или Salt;

  • Хорошие лидерские качества.

Дополнительными профессиональными плюсами будут:

  • Опыт работы в защите от DDoS;

  • Опыт работы с инструментальным стеком разработки: Gitlab CI, Docker/Kubernetes.

Что предлагаем мы:

  • Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;

  • График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00 по Москве;

  • Возможна как работа в офисе, так и на удалённой основе;

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;

  • Компенсация питания;

  • Компенсация спортивного зала;

  • ДМС;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;

  • Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;

  • Драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.

 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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