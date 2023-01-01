Tech lead / Руководитель инфраструктурного подразделения информационной безопасности
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч. :)
И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.
Наша амбициозная цель — сделать лучший хостинг в России.
Чем Вы будете заниматься:
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Обеспечением бесперебойного функционирования систем информационной безопасности в инфраструктуре;
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Составлением и реализацией RoadMap ключевых аспектов информационной безопасности инфраструктуры;
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Внедрением/поддержкой/модернизацией технических систем защиты информации (DLP, IDM, WAF, Антивирусное ПО и др.);
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Расследованием инцидентов;
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Коммуникацией в вопросах информационной безопасности со всеми отделами в компании;
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Организацией контроля, ограничения и разрешения доступа сотрудников к внутренним/внешним ресурсам;
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Руководством группой инженеров информационной безопасности инфраструктуры.
Что мы ждем от Вас:
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Опыт администрирования операционных систем на базе Linux от 3-х лет, Windows в нашей инфраструктуре не используется;
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Опыт работы в информационной безопасности от 3-х лет;
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Практические навыки работы с решениями информационной безопасности (вендорских или Opensource) / анализ защищенности / сетевая безопасность / антивирусные средства защиты / защита приложений;
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Знание средств обнаружения и предотвращения вторжений;
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Опыт работы с СЗИ (IDS/IPS, WAF, DLP, SIEM, FW);
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Знания сетевых протоколов (IPv4, IPv6, TCP/UDP);
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Владение скриптовыми языками: Bash, Perl, Python, PHP, etc;
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Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible или Salt;
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Хорошие лидерские качества.
Дополнительными профессиональными плюсами будут:
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Опыт работы в защите от DDoS;
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Опыт работы с инструментальным стеком разработки: Gitlab CI, Docker/Kubernetes.
Что предлагаем мы:
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Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;
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График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00 по Москве;
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Возможна как работа в офисе, так и на удалённой основе;
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Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
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Компенсация питания;
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Компенсация спортивного зала;
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ДМС;
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Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;
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Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;
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Драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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