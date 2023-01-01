Tech lead / Руководитель инфраструктурного подразделения информационной безопасности

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч. :)

И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.



Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Мы про обновление технологического стека, современный дизайн и юзабилити, про клиентский опыт и про удобный клиентский путь.



Наша амбициозная цель — сделать лучший хостинг в России.

Чем Вы будете заниматься:

Обеспечением бесперебойного функционирования систем информационной безопасности в инфраструктуре;

Составлением и реализацией RoadMap ключевых аспектов информационной безопасности инфраструктуры;

Внедрением/поддержкой/модернизацией технических систем защиты информации (DLP, IDM, WAF, Антивирусное ПО и др.);

Расследованием инцидентов;

Коммуникацией в вопросах информационной безопасности со всеми отделами в компании;

Организацией контроля, ограничения и разрешения доступа сотрудников к внутренним/внешним ресурсам;

Руководством группой инженеров информационной безопасности инфраструктуры.

Что мы ждем от Вас:

Опыт администрирования операционных систем на базе Linux от 3-х лет, Windows в нашей инфраструктуре не используется;

Опыт работы в информационной безопасности от 3-х лет;

Практические навыки работы с решениями информационной безопасности (вендорских или Opensource) / анализ защищенности / сетевая безопасность / антивирусные средства защиты / защита приложений;

Знание средств обнаружения и предотвращения вторжений;

Опыт работы с СЗИ (IDS/IPS, WAF, DLP, SIEM, FW);

Знания сетевых протоколов (IPv4, IPv6, TCP/UDP);

Владение скриптовыми языками: Bash, Perl, Python, PHP, etc;

Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible или Salt;

Хорошие лидерские качества.

Дополнительными профессиональными плюсами будут:

Опыт работы в защите от DDoS;

Опыт работы с инструментальным стеком разработки: Gitlab CI, Docker/Kubernetes.

Что предлагаем мы: