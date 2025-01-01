Аналитик 1С

Удаленно ·
Полная занятость ·

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Мы находимся в поиске нового коллеги – аналитика 1С.

Ваши задачи:

  • Понимание бизнеса: Вы будете взаимодействовать с пользователями, выяснять их потребности и проектировать бизнес-процессы в системах 1С, чтобы они работали эффективно и помогали бизнесу развиваться.

  • Технические задания: Вам предстоит разрабатывать технические задания, следить за их корректностью и обеспечивать соответствие бизнес-целям.

  • Поиск решений: Вместе с командой вы будете искать готовые решения для нужд бизнеса и участвовать в их успешном внедрении.

  • Обучение и поддержка: Ваша роль также включает обучение пользователей, создание инструкций и помощь в освоении новых процессов, чтобы коллеги могли с легкостью работать в новых системах.

  • Интеграция систем: Участвовать в других проектах компании в роли аналитика со стороны 1С и помогать интегрировать внутренние системы.

Наши ожидания от кандидатов:

  • Знания в области бухгалтерии и кадрового учета: Ваши знания помогут вам понять, как бизнес работает и какие процессы нужно автоматизировать.

  • Опыт работы с 1С: Вы уверенно ориентируетесь в системах БУХ КОРП и ЗУП КОРП, а также понимаете, как они могут быть настроены под специфические потребности бизнеса.

  • Навыки общения: Вы умеете договариваться с пользователями и разработчиками, понимаете, как перевести «офисный» язык на «технический» и наоборот, чтобы все стороны друг друга понимали.

  • Технические навыки: Вы способны писать простые запросы, работать с СКД, а опыт работы с инструментами разработчика (ИР) будет вашим плюсом.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb