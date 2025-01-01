Аналитик 1С
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Мы находимся в поиске нового коллеги – аналитика 1С.
Ваши задачи:
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Понимание бизнеса: Вы будете взаимодействовать с пользователями, выяснять их потребности и проектировать бизнес-процессы в системах 1С, чтобы они работали эффективно и помогали бизнесу развиваться.
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Технические задания: Вам предстоит разрабатывать технические задания, следить за их корректностью и обеспечивать соответствие бизнес-целям.
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Поиск решений: Вместе с командой вы будете искать готовые решения для нужд бизнеса и участвовать в их успешном внедрении.
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Обучение и поддержка: Ваша роль также включает обучение пользователей, создание инструкций и помощь в освоении новых процессов, чтобы коллеги могли с легкостью работать в новых системах.
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Интеграция систем: Участвовать в других проектах компании в роли аналитика со стороны 1С и помогать интегрировать внутренние системы.
Наши ожидания от кандидатов:
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Знания в области бухгалтерии и кадрового учета: Ваши знания помогут вам понять, как бизнес работает и какие процессы нужно автоматизировать.
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Опыт работы с 1С: Вы уверенно ориентируетесь в системах БУХ КОРП и ЗУП КОРП, а также понимаете, как они могут быть настроены под специфические потребности бизнеса.
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Навыки общения: Вы умеете договариваться с пользователями и разработчиками, понимаете, как перевести «офисный» язык на «технический» и наоборот, чтобы все стороны друг друга понимали.
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Технические навыки: Вы способны писать простые запросы, работать с СКД, а опыт работы с инструментами разработчика (ИР) будет вашим плюсом.
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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ДМС;
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Компенсация спорта;
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Работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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