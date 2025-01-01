Аналитик 1С

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Мы находимся в поиске нового коллеги – аналитика 1С.

Ваши задачи:

Понимание бизнеса : Вы будете взаимодействовать с пользователями, выяснять их потребности и проектировать бизнес-процессы в системах 1С, чтобы они работали эффективно и помогали бизнесу развиваться.

Технические задания : Вам предстоит разрабатывать технические задания, следить за их корректностью и обеспечивать соответствие бизнес-целям.

Поиск решений : Вместе с командой вы будете искать готовые решения для нужд бизнеса и участвовать в их успешном внедрении.

Обучение и поддержка : Ваша роль также включает обучение пользователей, создание инструкций и помощь в освоении новых процессов, чтобы коллеги могли с легкостью работать в новых системах.

Интеграция систем: Участвовать в других проектах компании в роли аналитика со стороны 1С и помогать интегрировать внутренние системы.

Наши ожидания от кандидатов:

Знания в области бухгалтерии и кадрового учета : Ваши знания помогут вам понять, как бизнес работает и какие процессы нужно автоматизировать.

Опыт работы с 1С : Вы уверенно ориентируетесь в системах БУХ КОРП и ЗУП КОРП, а также понимаете, как они могут быть настроены под специфические потребности бизнеса.

Навыки общения : Вы умеете договариваться с пользователями и разработчиками, понимаете, как перевести «офисный» язык на «технический» и наоборот, чтобы все стороны друг друга понимали.

Технические навыки: Вы способны писать простые запросы, работать с СКД, а опыт работы с инструментами разработчика (ИР) будет вашим плюсом.

Что мы предлагаем: