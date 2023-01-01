Программист 1С
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.
Обязанности:
- Доработка и расширение функционала типовых программных продуктов на обычных и управляемых формах по запросам от внутренних пользователей;
- Разработка интеграции 1С с внутренними и внешними информационными системами (биллинг, ЭДО, google таблицы);
- Разработка внешних печатных форм, отчетов и обработок;
- Тестирование, отладка и внедрение реализованной функциональности;
- Анализ запросов пользователей, самостоятельная выработка решений;
- Обучение сотрудников использованию разработанных решений;
- Документирование разработанных решений и механизмов.
Требования:
- Опыт разработки, обновления и сопровождения 1С 8.3 от 2х лет;
- Опыт разработки нетиповых конфигураций, доработки типовых;
- Опыт организации обмена данными между различными конфигурациями 1С и сторонними источниками данных;
- Уверенное знание основных возможностей платформы, синтаксиса языка 1С, языка запросов, клиент-серверного взаимодействия, возможностей и ограничений управляемых форм, СКД, механизмов интеграции;
- Способность общаться с коллегами на одном языке (как с разработчиками, так и с заказчиками);
- Способность предложить, обосновать и реализовать собственное решение задачи;
- Ответственность, готовность к самостоятельной работе, заинтересованность в упрощении работы пользователей.
Будет плюсом:
- Наличие сертификатов 1С;
- Понимание основ бухгалтерского учета.
Условия:
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Официальное оформление по ТК РФ;
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По ЗП рассмотрим ваши условия;
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График гибрид/удаленка (в идеале в офис нужно ездить для обсуждения ТЗ и релизов);
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Удобный, современный офис в 10 минутах пешком от м. "Московские Ворота";
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В офисе есть кухня, заказываем фрукты, есть кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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