Программист 1С

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 100 000 рублей

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Обязанности:

  • Доработка и расширение функционала типовых программных продуктов на обычных и управляемых формах по запросам от внутренних пользователей;
  • Разработка интеграции 1С с внутренними и внешними информационными системами (биллинг, ЭДО, google таблицы);
  • Разработка внешних печатных форм, отчетов и обработок;
  • Тестирование, отладка и внедрение реализованной функциональности;
  • Анализ запросов пользователей, самостоятельная выработка решений;
  • Обучение сотрудников использованию разработанных решений;
  • Документирование разработанных решений и механизмов.

Требования:

  • Опыт разработки, обновления и сопровождения 1С 8.3 от 2х лет;
  • Опыт разработки нетиповых конфигураций, доработки типовых;
  • Опыт организации обмена данными между различными конфигурациями 1С и сторонними источниками данных;
  • Уверенное знание основных возможностей платформы, синтаксиса языка 1С, языка запросов, клиент-серверного взаимодействия, возможностей и ограничений управляемых форм, СКД, механизмов интеграции;
  • Способность общаться с коллегами на одном языке (как с разработчиками, так и с заказчиками);
  • Способность предложить, обосновать и реализовать собственное решение задачи;
  • Ответственность, готовность к самостоятельной работе, заинтересованность в упрощении работы пользователей.

Будет плюсом:

  • Наличие сертификатов 1С;
  • Понимание основ бухгалтерского учета.

Условия:

  • Официальное оформление по ТК РФ;

  • По ЗП рассмотрим ваши условия;

  • График гибрид/удаленка (в идеале в офис нужно ездить для обсуждения ТЗ и релизов);

  • Удобный, современный офис в 10 минутах пешком от м. "Московские Ворота";

  • В офисе есть кухня, заказываем фрукты, есть кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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