Web-аналитик
Craftum — конструктор сайтов который бросил вызов текущему рынку сайтостроения.
Наша цель — дать людям инструмент, который позволит им легко создавать конверсионные и лидогенерящие сайты.
Что нужно будет делать:
- Настройка и поддержка веб-аналитики;
- Формирование и поддержание аналитической отчетности, разработка и доработка отчетов и дашбордов;
- Управление структурой UTM-меток, целей, пикселей, глубокая разметка сайта событиями, создание воронок;
- Анализ данных: выводы, рекомендации, отчеты на основе анализа (относительно рекламы, трафика, сайта, ЦА и т.д);
- Разметка и запуск А/В-тестов вместе с продуктовой командой. Поиск точек роста, тестирование гипотез, представление и интерпретация результатов.
Что потребуется от вас:
- Глубокое знание web-аналитики (Яндекс.Метрика, GA4, GTM) и маркетинговых/продуктовых метрик, понимание принципов работы с юнит-экономикой: CPC, CPA, CPO, CAC, ROMI и т.д.;
- Успешный опыт работы с продуктовой командой в части проведения гипотез для повышения метрик посадочных страниц;
- Опыт написания SQL запросов (оконные функции, CTE-таблицы и т.д.);
- Опыт в визуализации данных, например Metabase, Tableau.
Мы заботимся о жизни наших сотрудников, поэтому:
- Рассмотрим любые условия работы ( в штат, самозанятый, ИП);
- Гибкое начало рабочего дня;
- Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
- Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться;
- А ещё платим вовремя, кормим, поим, развлекаем :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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