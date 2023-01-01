Web-аналитик

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 рублей

Craftum — конструктор сайтов который бросил вызов текущему рынку сайтостроения.

Наша цель — дать людям инструмент, который позволит им легко создавать конверсионные и лидогенерящие сайты.

Что нужно будет делать:

  • Настройка и поддержка веб-аналитики;
  • Формирование и поддержание аналитической отчетности, разработка и доработка отчетов и дашбордов;
  • Управление структурой UTM-меток, целей, пикселей, глубокая разметка сайта событиями, создание воронок;
  • Анализ данных: выводы, рекомендации, отчеты на основе анализа (относительно рекламы, трафика, сайта, ЦА и т.д);
  • Разметка и запуск А/В-тестов вместе с продуктовой командой. Поиск точек роста, тестирование гипотез, представление и интерпретация результатов.

Что потребуется от вас:

  • Глубокое знание web-аналитики (Яндекс.Метрика, GA4, GTM) и маркетинговых/продуктовых метрик, понимание принципов работы с юнит-экономикой: CPC, CPA, CPO, CAC, ROMI и т.д.;
  • Успешный опыт работы с продуктовой командой в части проведения гипотез для повышения метрик посадочных страниц;
  • Опыт написания SQL запросов (оконные функции, CTE-таблицы и т.д.);
  • Опыт в визуализации данных, например Metabase, Tableau.

Мы заботимся о жизни наших сотрудников, поэтому:

  • Рассмотрим любые условия работы ( в штат, самозанятый, ИП);
  • Гибкое начало рабочего дня;
  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
  • Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться;
  • А ещё платим вовремя, кормим, поим, развлекаем :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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