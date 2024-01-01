Сетевой инженер / Network Engineer
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Задача наших сетевых инженеров — участвовать в развитии сети: проводить работы по повышению отказоустойчивости и производительности. Возможно в нашу команду мы ждём именно Вас :)
Чем предстоит заниматься:
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Администрирование активного сетевого оборудования (L2/L3);
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Участие в поддержке и развитии систем мониторинга и оповещения;
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Участие в автоматизации сетевых задач;
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Участие в развитии сети (проведение работ по повышению отказоустойчивости, производительности);
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Поддержка документации и систем учета сетевой инфраструктуры в актуальном состоянии;
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Готовность к реагированию в случае возникновения аварийных ситуаций (удалённое телефонное дежурство).
Что мы ожидаем от вас?
Практический опыт работы с:
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Коммутаторами и маршрутизаторами минимум одного из вендоров: Juniper, Cisco - от 2х лет;
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Серверами на базе ОС Linux - от 1 года;
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Системами мониторинга сети;
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Организацией физической коммутации сети;
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Инструментами анализа и фильтрации трафика (tcpdump, ACL);
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Написанием скриптов (bash, python).
Хорошее понимание:
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Модели OSI, стека протоколов TCP/IP;
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Протоколов динамической маршрутизации (ospf, bgp);
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Протоколов VLAN/QINQ, arp;
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Протоколов IPv4, IPv6, TCP, UDP.
Будет плюсом:
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Опыт работы с системами контроля версий (git);
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Опыт защиты от DDoS атак;
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Опыт работы с bgp-сервисами и инструментами (rpki-validation, RIPEStat).
Что мы предлагаем:
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Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;
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Гибкий график, возможность удалённой работы и работы в офисе;
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Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
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Компенсация питания;
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Компенсация спортивного зала;
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ДМС;
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Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;
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Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;
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Драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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