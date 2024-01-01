Сетевой инженер / Network Engineer

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 60 000 рублей

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 1500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Задача наших сетевых инженеров — участвовать в развитии сети: проводить работы по повышению отказоустойчивости и производительности. Возможно в нашу команду мы ждём именно Вас :)

Чем предстоит заниматься:

  • Администрирование активного сетевого оборудования (L2/L3);

  • Участие в поддержке и развитии систем мониторинга и оповещения;

  • Участие в автоматизации сетевых задач;

  • Участие в развитии сети (проведение работ по повышению отказоустойчивости, производительности);

  • Поддержка документации и систем учета сетевой инфраструктуры в актуальном состоянии;

  • Готовность к реагированию в случае возникновения аварийных ситуаций (удалённое телефонное дежурство).

Что мы ожидаем от вас?

Практический опыт работы с:

  • Коммутаторами и маршрутизаторами минимум одного из вендоров: Juniper, Cisco - от 2х лет;

  • Серверами на базе ОС Linux - от 1 года;

  • Системами мониторинга сети;

  • Организацией физической коммутации сети;

  • Инструментами анализа и фильтрации трафика (tcpdump, ACL);

  • Написанием скриптов (bash, python).

Хорошее понимание:

  • Модели OSI, стека протоколов TCP/IP;

  • Протоколов динамической маршрутизации (ospf, bgp);

  • Протоколов VLAN/QINQ, arp;

  • Протоколов IPv4, IPv6, TCP, UDP.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с системами контроля версий (git);

  • Опыт защиты от DDoS атак;

  • Опыт работы с bgp-сервисами и инструментами (rpki-validation, RIPEStat).

Что мы предлагаем:

  • Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;

  • Гибкий график, возможность удалённой работы и работы в офисе;

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;

  • Компенсация питания;

  • Компенсация спортивного зала;

  • ДМС;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;

  • Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;

  • Драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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