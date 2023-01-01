SSL-сертификаты

Повышают репутацию вашего сайта и
обеспечивает безопасный обмен данными
с посетителями

Преимущества

Безопасность
Ключ сертификата имеет наивысший уровень шифрования. Даже при утечке данных понадобятся десятилетия для извлечения информации.
Лояльность клиентов
В 2023 люди стали больше заботиться о своей кибербезопасности. Посетители не доверяют и уходят с незащищенных страниц.
Экономия времени
Этот процесс автоматизирован и не требует дополнительных действий.
Визуальный показатель
Замок в адресной строке показывает пользователям, что можно смело вводить свои данные и проводить транзакции.
Google Ranking
Меньше трафика и конверсий получают веб-сайты без сертификации. С SSL вас находят больше пользователей, а значит – бизнес не стоит на месте.
Совместимость с браузерами
Все современные браузеры поддерживают SSL. Это значит, что почти в 100% случаях соединение будет защищено.

Вопросы и ответы

Сертификат для домена защищает поддомены?
Что будет, если не приобрести SSL-сертификат?
Сможет ли дешёвый SSL-сертификат защитить информацию?
Как пройти проверку домена?
Можно вернуть деньги, если сертификат не подошел?

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