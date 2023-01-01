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SSL-сертификаты
Повышают репутацию вашего сайта и
обеспечивает безопасный обмен данными
с посетителями
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Преимущества
Безопасность
Ключ сертификата имеет наивысший уровень шифрования. Даже при утечке данных понадобятся десятилетия для извлечения информации.
Лояльность клиентов
В 2023 люди стали больше заботиться о своей кибербезопасности. Посетители не доверяют и уходят с незащищенных страниц.
Экономия времени
Этот процесс автоматизирован и не требует дополнительных действий.
Визуальный показатель
Замок в адресной строке показывает пользователям, что можно смело вводить свои данные и проводить транзакции.
Google Ranking
Меньше трафика и конверсий получают веб-сайты без сертификации. С SSL вас находят больше пользователей, а значит – бизнес не стоит на месте.
Совместимость с браузерами
Все современные браузеры поддерживают SSL. Это значит, что почти в 100% случаях соединение будет защищено.
Вопросы и ответы
Сертификат для домена защищает поддомены?
Только сертификаты Wildcard распространяются на домен и все его поддомены.
Что будет, если не приобрести SSL-сертификат?
Вся информация, передаваемая пользователем остаётся в открытом виде, иными словами ничем не защищена. В таком случае злоумышленники могут в любой момент воспользоваться персональными данными посетителя в своих целях. SSL-сертификат защищает и вас, и ваших клиентов.
Сможет ли дешёвый SSL-сертификат защитить информацию?
Да, даже самый дешёвый сертификат может зашифровать персональные данные. Но в большинстве случаев пользователи не доверяют сайтам с такой защитой.
Как пройти проверку домена?
Пройти проверку домена можно любым подходящим для вас способом: получить письмо на доменную почту, разместить TXT-записи, пройти HTTP/HTTPS- валидацию. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в службу поддержки в чате или по телефону.
Можно вернуть деньги, если сертификат не подошел?
Если домен зарегистрирован через Timeweb, или был перенесен к нам технически, процесс подтверждения проходит автоматически.
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