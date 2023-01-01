SSL-сертификаты

Сертификат для домена защищает поддомены? Только сертификаты Wildcard распространяются на домен и все его поддомены.

Что будет, если не приобрести SSL-сертификат? Вся информация, передаваемая пользователем остаётся в открытом виде, иными словами ничем не защищена. В таком случае злоумышленники могут в любой момент воспользоваться персональными данными посетителя в своих целях. SSL-сертификат защищает и вас, и ваших клиентов.

Сможет ли дешёвый SSL-сертификат защитить информацию? Да, даже самый дешёвый сертификат может зашифровать персональные данные. Но в большинстве случаев пользователи не доверяют сайтам с такой защитой.

Как пройти проверку домена? Пройти проверку домена можно любым подходящим для вас способом: получить письмо на доменную почту, разместить TXT-записи, пройти HTTP/HTTPS- валидацию. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в службу поддержки в чате или по телефону.