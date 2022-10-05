Приложение Timeweb VDS (VDS Evo) — панель управления серверами в вашем смартфоне.

Установите приложение на свой смартфон или планшет, чтобы всегда иметь доступ к основному функционалу панели, без необходимости использовать браузерную версию.

В приложении вы cможете:

Создавать и удалять серверы

Включать, выключать и перезагружать серверы

Управлять серверами через веб-консоль

Менять пароль root

Следить за балансом и пополнять счет

Следить за потреблением ресурсов

Менять тариф и конфигурацию сервера

Регистрировать и продлевать домены

Управлять бэкапами

Обращаться в поддержку через чат или тикеты

Просматривать историю переписки с поддержкой

Сделайте работу с VDS проще — скачайте приложение Timeweb и контролируйте свои проекты из любой точки мира.

Установить VDS Evo

Как работать в консоли

На вкладке «Консоль» проведите вправо по экрану, чтобы открыть меню.



В меню настроек выберите вариант «Ввод текста».

