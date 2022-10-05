Приложение Timeweb VDS
Приложение Timeweb VDS (VDS Evo) — панель управления серверами в вашем смартфоне.
Установите приложение на свой смартфон или планшет, чтобы всегда иметь доступ к основному функционалу панели, без необходимости использовать браузерную версию.
В приложении вы cможете:
- Создавать и удалять серверы
- Включать, выключать и перезагружать серверы
- Управлять серверами через веб-консоль
- Менять пароль root
- Следить за балансом и пополнять счет
- Следить за потреблением ресурсов
- Менять тариф и конфигурацию сервера
- Регистрировать и продлевать домены
- Управлять бэкапами
- Обращаться в поддержку через чат или тикеты
- Просматривать историю переписки с поддержкой
Сделайте работу с VDS проще — скачайте приложение Timeweb и контролируйте свои проекты из любой точки мира.
Установить VDS Evo
- из Google Play
- из App Store
Как работать в консоли
- На вкладке «Консоль» проведите вправо по экрану, чтобы открыть меню.
- В меню настроек выберите вариант «Ввод текста».
- Кликните на строку ввода внизу, чтобы вызвать клавиатуру вашего устройства.