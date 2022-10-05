Приложение Timeweb VDS

Приложение Timeweb VDS

Приложение Timeweb VDS (VDS Evo) — панель управления серверами в вашем смартфоне.

Vds

Установите приложение на свой смартфон или планшет, чтобы всегда иметь доступ к основному функционалу панели, без необходимости использовать браузерную версию.

В приложении вы cможете:

  • Создавать и удалять серверы
  • Включать, выключать и перезагружать серверы
  • Управлять серверами через веб-консоль
  • Менять пароль root
  • Следить за балансом и пополнять счет
  • Следить за потреблением ресурсов
  • Менять тариф и конфигурацию сервера
  • Регистрировать и продлевать домены
  • Управлять бэкапами
  • Обращаться в поддержку через чат или тикеты
  • Просматривать историю переписки с поддержкой

Сделайте работу с VDS проще — скачайте приложение Timeweb и контролируйте свои проекты из любой точки мира.

Установить VDS Evo

Как работать в консоли

  1. На вкладке «Консоль» проведите вправо по экрану, чтобы открыть меню.

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  1. В меню настроек выберите вариант «Ввод текста».

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  1. Кликните на строку ввода внизу, чтобы вызвать клавиатуру вашего устройства.

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