Услуга «Антиспам» — это комплексная защита для вашей почты, которая обеспечит:

защиту от СПАМа,

защиту от фишинговых ссылок,

фильтрацию контента,

защиту от вредоносного ПО во вложениях.

Заказать услугу «Антиспам» можно при продлении домена. Стоимость услуги составляет 99 рублей в год.

Услуга будет работать для всех почтовых ящиков, созданных на данном домене.

Защита от СПАМа

Базы антиспама постоянно поддерживаются в актуальном состоянии: обновление выполняется в режиме реального времени. Благодаря тому, что время обновления сигнатур составляет менее одной минуты, ваша почта будет защищена, в том числе, от спама «нулевого часа» и эпидемий спам-рассылок.

Подозрительные сообщения помещаются в карантин, где проверяются повторно после поступления новой информации. Это обеспечивает защиту от неизвестного спама, повышает уровень обнаружения и снижает число ложных срабатываний.

Защита от фишинговых ссылок

Данный модуль защищает вашу почту от писем, содержащих ссылки на фишинговые сайты.

Аналогично защите от спама, модуль защиты от фишинговых ссылок тоже получает обновления в реальном времени, благодаря чему содержит самые актуальные данные для безопасности вашей почты.

Фильтрация контента

Веб-фильтр вредоносных URL-адресов анализирует и блокирует электронные письма, которые содержат ссылки на зараженные сайты.

Защита от вредоносного ПО

Для обеспечения полноценной защиты вашей почты услуга также включает в себя инструменты для обнаружения вредоносного ПО во вложениях к письмам. Эффективный сканер обнаруживает и удаляет опасные файлы в электронных письмах, защищая ваши устройства от возможного заражения.

Смотрите также нашу видеоинструкцию по защите почты от спама.