Приложение Timeweb24

Timeweb24 — приложение для iOS для работы с почтой Timeweb.

Приложение будет работать только для ящиков, которым доступен старый почтовый интерфейс webmail.timeweb.ru. Если ваши ящики переведены на интерфейс mail.timeweb.com, использовать Timeweb24 невозможно.

Все новые зарегистрированные домены будут по умолчанию использовать интерфейс mail.timeweb.com.