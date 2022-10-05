Приложение Timeweb24
Timeweb24 — приложение для iOS для работы с почтой Timeweb.
Приложение будет работать только для ящиков, которым доступен старый почтовый интерфейс webmail.timeweb.ru. Если ваши ящики переведены на интерфейс mail.timeweb.com, использовать Timeweb24 невозможно.
Все новые зарегистрированные домены будут по умолчанию использовать интерфейс mail.timeweb.com.
C Timeweb24 вы всегда можете быть на связи и работать с электронной почтой в любой момент и из любой точки мира.
Возможности приложения:
- Создание почтовых ящиков
- Поддержка нескольких учетных записей
- Цепочки писем, чтобы видеть всю переписку
- Push-нотификации
- Управление жестами
- Удобный и понятный интерфейс
Установить Timeweb24 можно из App Store.