Контроль исходящих сообщений

Контроль исходящих сообщений

Функция «Контроль исходящих» позволяет настроить получение всех отправленных с конкретного ящика сообщений на другой почтовый ящик.

Включить и настроить контроль исходящих сообщений вы можете в панели управления в разделе «Почта».

Выберите доменное имя нужного вам ящика в выпадающем списке, после чего кликните на значок шестеренки у ящика, настройки которого нужно изменить.

Mail Check (1)

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Контроль исходящих».

Mail Check2

Здесь вы можете включить настройку и указать почтовый ящик, на который будут дублироваться все исходящие сообщения.

 

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