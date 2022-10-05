Основные вопросы по работе с почтой

Функция «Контроль исходящих» позволяет настроить получение всех отправленных с конкретного ящика сообщений на другой почтовый ящик.

Включить и настроить контроль исходящих сообщений вы можете в панели управления в разделе «Почта».

Выберите доменное имя нужного вам ящика в выпадающем списке, после чего кликните на значок шестеренки у ящика, настройки которого нужно изменить.

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Контроль исходящих».

Здесь вы можете включить настройку и указать почтовый ящик, на который будут дублироваться все исходящие сообщения.