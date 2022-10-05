Выписка из реестра администраторов доменов
Для доменов, зарегистрированных через компанию Timeweb (кроме доменов .RU и .РФ, зарегистрированных через Таймвэб.Домены), может быть предоставлена выписка из реестра администраторов доменов (скачать образец).
Выписка содержит информацию о доменном имени (дату регистрации и срок истечения) и данные об администраторе домена, согласно сведениям в реестре регистратора по состоянию на момент предоставления выписки. Для доменов в международных зонах в выписке не будут указаны паспортные данные администратора, так как они не используются при регистрации домена.
Выписка оформляется на фирменном бланке ООО «ТаймВэб» и заверяется подписью руководителя и печатью.
Заказ выписки
Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:
- скан-копия;
- скан-копия и оригинал на почтовый адрес администратора домена;
- оригинал на почтовый адрес администратора домена.
Выписка будет подготовлена в течение 3-7 рабочих дней с момента получения заявки.
Стоимость
Стоимость выписки составляет 300 рублей, включая НДС. Эта сумма будет списана с баланса вашего аккаунта.
В стоимость входит отправка документа Почтой России.