Для доменов, зарегистрированных через компанию Timeweb (кроме доменов .RU и .РФ, зарегистрированных через Таймвэб.Домены), может быть предоставлена выписка из реестра администраторов доменов (скачать образец).

Выписка содержит информацию о доменном имени (дату регистрации и срок истечения) и данные об администраторе домена, согласно сведениям в реестре регистратора по состоянию на момент предоставления выписки. Для доменов в международных зонах в выписке не будут указаны паспортные данные администратора, так как они не используются при регистрации домена.

Выписка оформляется на фирменном бланке ООО «ТаймВэб» и заверяется подписью руководителя и печатью.

Заказ выписки

Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:

скан-копия; скан-копия и оригинал на почтовый адрес администратора домена; оригинал на почтовый адрес администратора домена.

Выписка будет подготовлена в течение 3-7 рабочих дней с момента получения заявки.

Стоимость

Стоимость выписки составляет 300 рублей, включая НДС. Эта сумма будет списана с баланса вашего аккаунта.

В стоимость входит отправка документа Почтой России.